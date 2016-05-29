Sakatlanan Hakan Çalhanoğlu kadrodan çıkartıldı

Karadağ ile hazırlık maçında karşılaşacak olan A Milli Takım'da, Hakan Çalhanoğlu son idmanda sakatlanınca kadrodan çıkartıldı.

2016 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye A Milli Futbol Takımı, yarın Karadağ'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetimindeki ay yıldızlılar, antrenmanda top kapma ve pas çalışması yaptı.

Hazırlık karşılaşması öncesindeki son çalışmada, Hakan Çalhanoğlu'na ayağına aldığı darbe sonrası buz tedavisi uygulandı. Çalhanoğlu, daha sonra tedbir amaçlı antrenmanı yarıda bıraktı. Antrenmana sakatlıkları dolayısıyla Serdar Aziz ile Gökhan Gönül katılmadı.

Keyifli olduğu gözlenen ay yıldızlılarda Arda Turan ile Selçuk İnan'ın şakalaşması dikkati çekti. Terim'in futbolcularıyla birebir ilgilendiği antrenmanda, Caner Erkin ile Burak Yılmaz hırslı tavırlarıyla dikkati çekti. Antrenmanın ikinci bölümü basına kapalı gerçekleştirildi.