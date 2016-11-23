Leverkusen yine üstünlüğünü koruyamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi E grubunda mücadele eden Alman temsilcisi Bayer Leverkusen, 5. grup maçında konuk olduğu Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile yenişemedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Eksi 5 derecelik bir ısıda oynanan maçta Leverkusen ekibi ilk yarıda 1-0 öne geçmesine rağmen rakibinin ikinci yarıdaki üstün oyununa karşılık veremedi ve yediği penaltı golüyle 1-1'lik skora razı oldu.

Kırmızı-siyahlılar 14 Eylül'de ilk grup maçında Almanya'da ağırladığı rakibi karşısında da 2-0 öne geçmiş ve yine üstünlüğünü koruyamadığı o maç da 2-2 sona ermişti.

24 bin kişinin izlediği CSKA Arena'daki mücadelede konuk takım 16. dakikada Kevin Volland'ın golüyle öne geçti. Moskova ekibi bu gole 76. dakikada Bebras Natcho'nun penaltı golüyle karşılık verdi.

Bayer Leverkusen, uzun süre önde götürdüğü kulüp tarihinin 200. Avrupa maçının ikinci yarısında beraberlik golünü yendi. 76. dakikada savunmacı Henrichs'in ceza alanı içinde Fernandes'e yaptığı kontrolsüz müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

İkinci yarıda ev sahibi takım daha etkili ataklar geliştirse de Bayer Leverkusen adına 63. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun az farkla dışarı giden serbest vuruşu ve 80. dakikada Kevin Volland'ın şık vuruşunda direkten dönen top bu devrede Alman temsilcisi adına akılda kalan önemli pozisyonlar oldu.

İkinci yarıda savunmada Ömer Toprak ve Tah ile kaleci Bernd Leno başarılı oyunlarıyla CSKA'nın üstünlük sayısını bulmasına engel oldu. Maçta Türk milli oyuncular Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından son grup maçları öncesi 3 puana ulaşan CSKA Moskova'nın gruplardan çıkma şansı kalmadı. Puanını 7 yapan Bayer Leverkusen şu sıralarda 4 puanlı Tottenham ile karşılaşan 8 puanlı Monaco'nun ardından ikinci sırada. Leverkusen ekibinin 6 Aralık'ta son grup maçında konuk edeceği Monaco karşısında alacağı sonuç tur şansını belirleyecek.

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DW/dpa/sid, UÇ/BÖ