T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Leverkusen yeniden Şampiyonlar Ligi yolunda

Bundesliga’da pazar günü oynanan maçlarla 30. hafta tamamlandı. Bayer Leverkusen Hertha Berlin’i yenerek dördüncülüğe geri dönerken Hoffenheim, Augsburg’a 2-0’la üstünlük sağladı.

14 Nisan 2014 13:18


Bayer Leverkusen, Sami Hyypiä’nın ayrılmasından sonra geçici teknik direktörü Sascha Lewandowski yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılarak moral buldu. 30’uncu haftanın pazar günü oynanan ilk maçında Hertha Berlin’i 2-1 yenen Bayer Leverkusen, bu sonuçla puan cetvelinde Şampiyonlar Ligi’ne son katılım sırası olan dördüncülükteki yerini geri aldı. Lewandowski, yaklaşık bir yıl önce Hyypiä’nın yardımcılığı görevinden ayrılıp genç takımların başına geçmiş, Finli teknik adamın geçen hafta görevden alınmasıyla sezon sonuna kadar takımın başına getirilmişti.

Leverkusen 1-0 önde başladı!

Leverkusen, 29 bin 377 kişinin izlediği maçta başkent ekibi karşısında hak ettiği bir galibiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar, golcü oyuncusu Stefan Kießling’in 15’nci sezon golüyle henüz 40’ıncı saniyede öne geçerken, genç yetenek Julian Brandt 24’üncü dakikada farkı 2’ye yükseltti. Sakat olan golcü Ramos’un yokluğunda forma giyen Sandro Wagner Hertha Berlin’in tek golünü atsa da (38.) takımının 13’üncü sezon mağlubiyetini önleyemedi. İkinci yarıda Herthalı oyuncuların iki ayrı pozisyondaki penaltı beklentileri maçın hakemi tarafından dikkate alınmayınca ilk yarıdaki skor değişmedi. Hertha Berlin puan cetvelinin 10’uncu sırasında kaldı.

Hoffenheim 2 golde kaldı

Pazar gününün akşam bölümünde oynanan maçta Hoffenheim, Augsburg’u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takım Sead Salihoviç’in serbest vuruştan (19.) ve savunmacı Jannik Vestergaard’ın attığı gollerle sonuca gitti. (42.) İlk yarıda oyunun hakimi olan Hoffenheim adına skor daha farklı olabilirdi. İkinci yarıya daha derli toplu başlayan Augsburg ise gol fırsatları yakalasa da bunları değerlendiremedi. Maçtaki 48 gol şutu girişiminden 26’sı Hoffenheimlı oyunculardan geldi. Bu mağlubiyetle Augsburg'un puan cetvelinin sekizinci sırasındaki yeri değişmese de Avrupa kupalarına katılım bölgesiyle arasındaki puan farkı biraz daha açıldı.

30. haftanın toplu sonuçları

Schalke 2 – Eintracht Frankfurt 0

Wolfsburg 4 – Nürnberg 1

Mönchengladbach 1 – Stuttgart 1

Freiburg 2 – Eintracht Braunschweig 0

Hannover 2 – Hamburg 1

Mainz 3 – Werder Bremen 0

Bayern Münih 0 – Borussia Dortmund 3

Bayer Leverkusen 2 – Hertha Berlin 1

Hoffenheim 2 – Augsburg 0

Puan durumu

1.Bayern Münih 78

2.Borussia Dortmund 61

3.Schalke 58

4.Bayer Leverkusen 51

----------------------------------------

16.Hamburg 27

17.Nürnberg 26

18.Eintracht Braunschweig 25

31. haftanın programı

17 Nisan Perşembe, TSİ 21:30

Eintracht Frankfurt – Hannover 96

19 Nisan Cumartesi, TSİ 16:30

Werder Bremen - Hoffenheim

Borussia Dortmund – Mainz

Eintracht Braunschweig – Bayern Münih

Augsburg – Hertha Berlin

Freiburg – Mönchengladbach

Hamburg – Wolfsburg (TSİ 19:30)

20 Nisan 2014 Pazar

Nürnberg – Bayer Leverkusen (TSİ 16:30)

Stuttgart – Schalke (TSİ 18:30)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BundesligaLeverkusen Hertha BerlinHoffenheim AugsburgLeverkusen Sami HyypiäSascha LewandowskiHertha BerlinBayer LeverkusenLigiHyypiäFinliStefan KießlingJulian BrandtRamosSandro Wagner Hertha BerlinHerthalıBerlinPazar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24