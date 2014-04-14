Leverkusen yeniden Şampiyonlar Ligi yolunda



Bayer Leverkusen, Sami Hyypiä’nın ayrılmasından sonra geçici teknik direktörü Sascha Lewandowski yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılarak moral buldu. 30’uncu haftanın pazar günü oynanan ilk maçında Hertha Berlin’i 2-1 yenen Bayer Leverkusen, bu sonuçla puan cetvelinde Şampiyonlar Ligi’ne son katılım sırası olan dördüncülükteki yerini geri aldı. Lewandowski, yaklaşık bir yıl önce Hyypiä’nın yardımcılığı görevinden ayrılıp genç takımların başına geçmiş, Finli teknik adamın geçen hafta görevden alınmasıyla sezon sonuna kadar takımın başına getirilmişti.

Leverkusen 1-0 önde başladı!

Leverkusen, 29 bin 377 kişinin izlediği maçta başkent ekibi karşısında hak ettiği bir galibiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar, golcü oyuncusu Stefan Kießling’in 15’nci sezon golüyle henüz 40’ıncı saniyede öne geçerken, genç yetenek Julian Brandt 24’üncü dakikada farkı 2’ye yükseltti. Sakat olan golcü Ramos’un yokluğunda forma giyen Sandro Wagner Hertha Berlin’in tek golünü atsa da (38.) takımının 13’üncü sezon mağlubiyetini önleyemedi. İkinci yarıda Herthalı oyuncuların iki ayrı pozisyondaki penaltı beklentileri maçın hakemi tarafından dikkate alınmayınca ilk yarıdaki skor değişmedi. Hertha Berlin puan cetvelinin 10’uncu sırasında kaldı.

Hoffenheim 2 golde kaldı

Pazar gününün akşam bölümünde oynanan maçta Hoffenheim, Augsburg’u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takım Sead Salihoviç’in serbest vuruştan (19.) ve savunmacı Jannik Vestergaard’ın attığı gollerle sonuca gitti. (42.) İlk yarıda oyunun hakimi olan Hoffenheim adına skor daha farklı olabilirdi. İkinci yarıya daha derli toplu başlayan Augsburg ise gol fırsatları yakalasa da bunları değerlendiremedi. Maçtaki 48 gol şutu girişiminden 26’sı Hoffenheimlı oyunculardan geldi. Bu mağlubiyetle Augsburg'un puan cetvelinin sekizinci sırasındaki yeri değişmese de Avrupa kupalarına katılım bölgesiyle arasındaki puan farkı biraz daha açıldı.

30. haftanın toplu sonuçları

Schalke 2 – Eintracht Frankfurt 0

Wolfsburg 4 – Nürnberg 1

Mönchengladbach 1 – Stuttgart 1

Freiburg 2 – Eintracht Braunschweig 0

Hannover 2 – Hamburg 1

Mainz 3 – Werder Bremen 0

Bayern Münih 0 – Borussia Dortmund 3

Bayer Leverkusen 2 – Hertha Berlin 1

Hoffenheim 2 – Augsburg 0

Puan durumu

1.Bayern Münih 78

2.Borussia Dortmund 61

3.Schalke 58

4.Bayer Leverkusen 51

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16.Hamburg 27

17.Nürnberg 26

18.Eintracht Braunschweig 25

31. haftanın programı

17 Nisan Perşembe, TSİ 21:30

Eintracht Frankfurt – Hannover 96

19 Nisan Cumartesi, TSİ 16:30

Werder Bremen - Hoffenheim

Borussia Dortmund – Mainz

Eintracht Braunschweig – Bayern Münih

Augsburg – Hertha Berlin

Freiburg – Mönchengladbach

Hamburg – Wolfsburg (TSİ 19:30)

20 Nisan 2014 Pazar

Nürnberg – Bayer Leverkusen (TSİ 16:30)

Stuttgart – Schalke (TSİ 18:30)