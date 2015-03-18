Leverkusen penaltılarla elendi



Bayer Leverkusen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2002'den sonra bir kez daha çeyrek final oynama hayali penaltılara takıldı. Alman takımı dün akşam oynanan ikinci tur rövanş mücadelesinde İspanyol ekibi Atletico Madrid'e penaltı atışları sonrası 3-2 yenilerek Devler Ligi'ne veda etti.

Bayer Leverkusen 1-0 kazandığı maçın rövanşında Atletico Madrid'e konuk oldu. Türk milli oyuncu Arda Turan'ın da formasını giydiği geçen yılın finalisti, 27'nci dakikada Mario Suarez'in golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Maçın 90 dakikası bu skorla sona erince gol ve puanlar eşitlenmiş oldu. Uzatma dakikalarında da sonuç değişmeyince çeyrek finale kalacak takımı seri penaltı atışları belirledi.

Penaltı bölümünde şanssız bir seri geçiren Bayer Leverkusen de Türk milli oyuncular Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak'ın yanı sıra Stefan Kiessling atışlardan yararlanamadı. Griezmann, Mario Suarez ve Fernando Torres'in penaltılarını gole çevirdikleri Atletico Madrid adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu.

Final oynadığı 2002'den beri çeyrek final yüzü göremeyen Bayer Leverkusen 2005, 2012 ve 2014'te de ikinci turda elenmişti.

Oyuna ikinci yarıda dahil olan ve penaltı atışını gole çeviren Leverkusenli Simon Rolfes “Çeyrek finali çok istiyorduk ama futbol bu. Bu sporda hayal kırıklığına uğramak da var. Rakibimiz güçlüydü” derken Sportif direktör Rudi Völler de “Penaltılarla elenmek tabi ki çok acı birşey" diye konuştu.

Arsenal'ın çabası yetmedi

Gecenin diğer ikinci tur rövanş mücadelesinde Arsenal Monaco'yu sahasında 2-0 yendi. Londra ekibinin gollerini Olivier Giroud (36.) ve Aaron Ramsey (79.) attı. Ancak bu galibiyet Arsenal'a tur atlatmaya yetmedi. Zira kırmızı-beyazlılar sahasındaki ilk maçta rakibine sürpriz bir şekilde 3-1 kaybetmişti.

Bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran ekip Monaco olurken, Arsene Wenger'in çalıştırdığı Arsenal Devler Ligi'ne üst üste beşinci kez ikinci turda veda etmiş oldu.

Dortmund tur için çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son iki çeyrek finalist bu akşam oynanacak maçlarla belli olacak. Alman temsilcisi Borussia Dortmund 2-1 kaybettiği maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Juventus'u konuk edecek. Sırp hakem Milorad Mazic'in yöneteceği karşılaşma TSİ 21:45'te başlayacak.

Gecenin diğer mücadelesi İspanya Camp Nou'da Barcelona ile Manchester City arasında oynanacak. Ev sahibi takım sahaya ilk maçta deplasmanda aldığı 2-1'lik galibiyetin avantajıyla çıkacak. TSİ 21:45'te oynanacak olan karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.