Leverkusen ile Dortmund yenişemedi



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’nın üst sıralarını ilgilendiren 32’nci hafta maçında Bayer Leverkusen, 30 bin kişinin izlediği sahasındaki maçta Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar böylece geçici teknik direktörü Sascha Lewandowski yönetimindeki iki maçlık galibiyet serisinin ardından ilk puanlarını kaybetti. Lewandowski sezon sonunda görevi hali hazırda Avusturya takımı Red Bull Salzburg’u çalıştıran Roger Schmidt'e devredecek.

Gollerin tamamı hareketli geçen ilk yarıda geldi. Ev sahibi takım Lars Bender ile henüz 7’nci dakikada öne geçerken Dortmund bu gole 29’ncu dakikada Oliver Kirch ile karşılık verdi. Her iki takım da hızlı ve atak bir futbol sergilerken rakip ceza alanında birçok kez tehlike yarattı. 35’nci dakikada gelişen bir Leverkusen atağında Gonzalo Castro takımını bir kez daha öne geçirdi. Bu golden kısa süre sonra Leverkusenli Roberto Hilbert ceza alanı içinde elle oynayınca penaltıya sebebiyet verdi. Penaltıyı gole çeviren Marco Reus skora bir kez daha denge getirdi.

İkinci yarıda tempo iyice düşerken her iki takım da skoru değiştirmek adına çok fazla çaba sarfetmedi ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Leverkusen’in gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için ön eleme oynama sırası olan dördüncülükteki yeri değişmedi.

Braunschweig ve Nürnberg kaybetti

Nürnberg’in kümede kalma şansı giderek azalıyor. Puan cetvelinin sondan bir önceki sırası olan 17’ncilikteki Nürnberg, Mainz deplasmanında rakibine 2-0 mağlup oldu. Nürnberg’de ilk maçına çıkan geçici teknik direktör Roger Prinzen de takıma çare olamadı. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir futbol sergileyen ev sahibi takım Shinji Okazaki (30.) ve Christoph Moritz'in (44.) golleriyle sonuca gitti. Maç fazlasıyla puan cetvelinin 6’ncı sırasına yükselen Thomas Tuchel’in Mainz’ı gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’ne katılma şansını korudu.

Lig sonuncusu Eintracht Braunscweig, 10 bin taraftarıyla gittiği Hertha Berlin deplasmanında rakibine 2-0 yenilerek puan cetvelinin 15'nci sırasında bulunan Hamburg’un üzerinde baskı oluşturma şansını kaçırdı. Konuk takım yakaladığı önemli gol fırsatlarını değerlendiremezken Jos Luhukay yönetimindeki başkent ekibi Anthony Brooks (61.) ve Sami Allagui’nin (77.) golleriyle sonuca gitti. Puanını 41 yapan Hertha Berlin orta sıralarda tutunmaya devam etti.

Bayern'den 5 gollü galibiyet

Bayern Münih ile Werder Bremen’i karşı karşıya geçen maçta, genç yaşta hayatını kaybeden Barcelona’nın eski teknik direktörü Tito Vilanova da unutulmadı. Futbolcular maça siyah bantla çıkarken ilk düdük öncesi saygı duruşunda bulunuldu. Hali hazırda Bayern Münih’in başında bulunan İspanyol teknik adam Pep Guardiola’nın Katalan takımını çalıştırırken yardımcılığını yapan 46 yaşındaki Vilanova kanser nedeniyle cuma günü hayatını kaybetmişti.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında karşılaşacağı zorlu Real Madrid maçı öncesi ligde Werder Bremen’i ağırladı. Konuk takım iki kez öne geçmesine rağmen güçlü rakibine 5-2 mağlup olmaktan kurtulamadı. Bayern Münih, Bremenli Gebre Selassie’nin henüz 10’uncu dakikada attığı gole kısa süre sonra Franck Ribery ile karşılık verdi (20.). Beşiktaş’ın da ilgilendiği Aaron Hunt yeşil-beyazlı ekibi yeniden öne geçirirken (36.) maçı ev sahibi takımın lehine çeviren isim attığı 2 golle uzun süre Werder Bremen forması giymiş olan Claudio Pizarro oldu (54./57.). Bastian Schweinsteiger (61.) ve oyuna girer girmez golle buluşan Arjen Robben (74.) Bayern adına farkı artıran isimler oldu. Bayern Münih salı günü (29 Nisan) İspanyol devi Real Madrid karşısında Şampiyonlar Ligi’nde finale kalmak için çok önemli bir mücadele verecek.

‘Kurtlar' üstünlüğünü koruyamadı

Wolfsburg Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesinde darbe yedi. ‘Kurtlar' Freiburg'u konuk ettiği maçta 2-2 beraberlikten öteye geçemedi. Ivan Perisic ile çok erken bir gol bulan (3.) ev sahibi takım sonraki dakikalarda farkı artırma fırsatlarını kullanamadı. İkinci yarıya iyi başlayan konuk takım hakettiği beraberlik golüne Admir Mehmedi (61.) ile ulaştı. Kısa süre sonra Perisic takımını yeniden öne geçirse de (70.) maçı bırakmayan Christian Streich’ın takımı Marco Terrazzino’nun golüyle (83.) skoru yeniden eşitledi ve bir puanı kaptı.

Hoffenheim ile Eintracht Frankfurt arasında oynanan haftanın bir başka mücadelesi 0-0 beraberlikle sona erdi. Maçın en hareketli bölümü son dakikalarda yaşandı. Hoffenheimlı Roberto Firmino 85’nci dakikada kazanılan penaltıyı Frankfurt kalecisi Kevin Trapp’a nişanlarken aynı saniyelerde rakibine sert harekette bulunan ev sahibi takımdan Anthony Modeste kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kalan dakikalarda her iki takım da skoru değiştiremeyince maç başladığı gibi sona erdi.

Stuttgart da 1 puana razı oldu

Ligde kritik bir sırada bulunan Stuttgart, cuma günü oynanan haftanın açılış maçında Tayfun Korkut’un çalıştırdığı Hannover 96 ile 0-0 berabere kaldı. Huub Stevens yönetimindeki Stuttgart’ın küme düşme korkusu devam ediyor. Stuttgart pazar günü (27 Nisan) Augsburg’a konuk olacak (TSİ 16:30) 16’ncı Hamburg’un maç fazlasıyla 5 puan önünde. 32’nci haftanın son maçı yine Pazar günü TSİ 18:30’da Schalke ile Borussia Mönchengladbach arasında oynanacak.