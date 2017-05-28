Levent Yüksel: Sertab'ın üçkâğıdına gelip evlendim

Levent Yüksel eski eşi Sertab Erener’le tanışması ve evliliğine dair konuştu. Yüksel, Erener’le uzun süre arkadaş olarak kaldıklarını söylerken “Sonra birden evlenelim dedik. Biraz üçkağıda geldim galiba. Sertab ailesinin evlilik beklediğini söyledi. Biz de bastık imzayı” diye konuştu.

Posta’dan Armağan Çağlayan’a konuşan Yüksel’in açıklamalarından bir kısım şöyle:

Piyasayı takip ediyor musunuz?

Hiç ilgilenmiyorum. Peyk grubu çok hoşuma gidiyor. ‘İstanbul’, ‘Gidin’, ‘Don Kafa’ şarkılarını seviyorum. Manga’yı da beğeniyorum. MFÖ ve Bülent Ortaçgil’in hastasıyım. Barış Manço ve Cem Karaca’yı çok dinlerdim.

Demet Akalın, Hande Yener...

Onlar makine müziği yapıyorlar. Ben her şey canlı çalınsın istiyorum. Türkçe şarkı söyleyenleri dinleyemiyorum. Sürekli yanlışlarını buluyorum.

Bu biraz da kimseyi rakip görmemenizle mi alakalı?

Hiç kimseyle rakip olmadım. Kendi tarzım var. Benden fazla satması umurumda değil. Önemli olan benim ne yaptığım. Satmasın diye albüm yapmıyoruz. Satılması için röportaj vermek, klip çekmek gerekiyor. Albüm satışlarımla ilgileniyorum ama kim ne kadar satmış ilgilenmiyorum.

Hem içinde olup hem de dışında kalmak zor değil mi?

Hiç de değil. Müzik dışında ne yaptığımız insanları çok da ilgilendirmiyor. Bazı ünlüler acayip şeyler yapıp, görüntülenmeyi seviyor.

Sezen Hanım ile nasıl tanışmıştınız?

Baltalimanı’nda Aşkın Arsunan ile sahneye çıkıyorduk. Sahnede Sertab Erener ve Fatih Erkoç vardı. Programımız çok keyifliydi. Sezen de Jose Feliciano, Lenny White ve Onno Tunç’la birlikte bizi dinlemeye gelmiş. İlerleyen saatlerde Lenny davula, Onno basa geçti. Sezen o gece beni beğenmiş. Benimle çalışmak istedi. Sertab’la birlikte Sezen’le çalışmaya başladık.

O zaman Sertab Hanım ile evli miydiniz?

Değildik. 1982’nin sonunda tanıştık. Uzun süre arkadaş olarak takıldık. Sonra birden evlenelim dedik. Biraz üçkağıda geldim galiba. Sertab ailesinin evlilik beklediğini söyledi. Biz de bastık imzayı.

Hâlâ görüşüyor musunuz?

Çok sık olmasa da görüşüyoruz. Onun hastalıklarıyla benimki üst üste geldi. Birbirimize çok yardımcı olduk. Sonrasında da kanlı bıçaklı olamadık. Sarıldık ve ayrıldık.

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