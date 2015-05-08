Levent Üzümcü'ye politik görüşü nedeniyle soruşturma

Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, politik görüşü, 2013 Sosyalist Enternasyonal'de yaptığı konuşma, basına verdiği demeçler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek ihraç istemiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi ve hakkında soruşturma açıldı.

Radikal'de yayımlanan habere göre, Levent Üzümcü, 20. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri gecesinde yaptığı ödül konuşmasında hakkında açılan soruşturmaya tepki göstererek şunları söyledi:

“Bu ödülü Şehir Tiyatroları’nda oynadığım ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ ile almam beni ayrıca sevindirdi. Tam da Şehir Tiyatroları’ndan ihracımın düşünüldüğü günlerde böyle bir ödülün gelmesinin ayrı bir anlamı var elbette.”