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Yaşam

Levent Üzümcü'nün oyunu valilik tarafından iptal edildi

Oyuncu Levent Üzümcü'nün oynadığı, "Anlatılan Senin Hikayendir" adlı oyunu Artvin'de iptal edildi

26 Kasım 2016 21:48

Oyuncu Levent Üzümcü'nün Artvin'deki Çoruh Üniversitesi'ne bağlı A. Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde 3 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak, "Anlatılan Senin Hikayendir" adlı oyunu Artvin Valiliği tarafından iptal edildi.Üzümcü, karara, "En iyi bildikleri şeyi yapıyorlar, insanların ekmeğiyle, aşıyla oynuyorlar" sözleriyle tepki gösterdi.

Demokrat Haber'de yer alan habere göre, Üzümcü, oyunun iptal edilmesini kendi Twitter hesabından "İptal Edildi" dövizi ile birlikte şu sözlerle duyurdu: "Çok değil, birkaç yıl öncesine kadar valiler, belediye başkanları, rektörler, oyunlarımıza gelirdi. Günümüzde ise biz o şehirde oynamayalım diye gerekçe gösterilmeden sahneler elimizde alınıyor. Tüm Artvin seyircisinden özür dilerim. Sahnelerimiz son anda elimizden alınmazsa Trabzon ya da Rize oyununa beklerim."
 
Üzümcü, oyunun herhangi bir gerekçe belirtilmeden Üniversite Rektörlüğü tarafından iptal edildiğini söyledi. Neden iptal edildiğini bilmediğini dile getiren Üzümcü, oyunun daha önce de Antalya'da iptal edildiği bilgisini paylaştı. "Kararı izleyicilerin takdirine bırakıyorum" diyen Üzümcü, "Sizce oyununun neden iptal edildi?" sorusuna ise, "Bilmiyorum, en iyi bildikleri şeyi yapıyorlar, insanların ekmeğiyle, aşıyla oynuyorlar" cevabını verdi.

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