Levent Üzümcü'den Şehir Tiyatroları tepkisi: 230 kişilik kadronun yarısı boş ama oyuncu alınmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İBBŞT) oyuncuları, 2012 yılından bu yana maruz kaldıkları adaletsizlikleri TBMM’ye taşıdı. Oyuncular adına 10 Haziran’da Meclis’in basın bürosunda konuşma yapan İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (İSTİŞAN) Başkanı Levent Üzümcü, bütün kapıların yüzlerine kapandığını ve son çare olarak Meclis’e geldiklerini söyleyerek "230 kişilik kadronun yarısı boş ama oyuncu alınmıyor" dedi.

Yeni Hayat'ta yer alan habere göre Üzümcü “İBB Şehir Tiyatroları, 860 çalışanı olan 102 yıllık bir sanat kurumu ve bu kurumun içinde 2012’den beri büyük bir değişim yaşanmakta.

Bu değişimlerin ilki, Şehir Tiyatroları’nın yönetmeliğinin değişmesiyle başladı, bununla birlikte ŞT’nin yönetim yapısı da değişti.” diyerek söze başlayan sanatçı şöyle devam etti:

“ŞT’de bir gelenek haline gelen teşvik ikramiyeleri hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 2013’ten beri verilmiyor. Davaları kazanmamıza rağmen ödenmedi. 7 maaşa denk düşen bu ikramiyeler sadece disiplin suçu olanlara verilmezdi. Ancak şimdi disiplin suçu olmayan, görevini aksatmayan meslektaşlarımıza ödenmiyor. Bağlı olduğumuz Büyükşehir Belediyesi’ne durumu izah etmeye, orada hakkımızı savunmaya çalıştık, ama bütün kapılar yüzümüze kapandı.” dedi.

24 Ağustos 2015’te İBBŞT’den, siyaset yaptığı gerekçesiyle ihraç edilen Üzümcü, başka oyuncuların da aynı gerekçeyle kurumdan atılmak istendiğini sözlerine ekledi.

230 kişilik oyuncu kadrosunun yarısı boş

Levent Üzümcü, kurumdaki haksızlıklardan birinin kadrolarda yaşandığını ifade etti: “ŞT’nin kadro alımları durmuş durumda. 80 kişilik açık kadro dahi bekletilmekte. ŞT’nin içindeki 220-230 arasında olması gereken oyuncu kadrosu 120’lerde. Alımlarla ilgili problemlerin önüne geçilmek için ŞT’de 7-8 ay önce bir sınav yapıldı. Yevmiyeli kadrosunda olan arkadaşlar sınava katıldılar. 20 kişi bu sınavı kazanmasına rağmen kadroya alınmadı… ŞT’de her türlü siyasi görüşten, ırktan, inanıştan insan var, herhangi bir siyasi görüşe ait değildir. Kurumun acil bir şekilde adalete ihtiyacı vardır.”