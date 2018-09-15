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Levent Üzümcü'den Cübbeli Ahmet yorumu: Sorun bir psikiyatrik rahatsızın 'şehit protez uzvu' öpmesi değil

"Sorun bu rahatsızlığın yurdumuzu domine etmesi"

15 Eylül 2018 16:17

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Oyuncu Levent Üzümcü, Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün Menzil Şeyhi Dıyaüddin'in protez kolunu öpmesiyle ilgili olarak ‘psikiyatrik rahatsızlık’ yorumunda bulundu.

Kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Üzümcü, “Sorun bir psikiyatrik rahatsızın 'şehit protez uzvu?' öpmesi değil, sorun bu rahatsızlığın yurdumuzu domine etmesi. Yoksa psikiyatrik rahatsızlar dünyanın her yerinde var” dedi.

Twitter’da gündem olan fotoğrafta, Cübbeli Ahmet'in 1. Dünya Savaşı sırasında kolunu kaybeden ve Sultan Mehmed Reşad tarafından kendisine protez kol yaptırılan Menzil Şeyhi Dıyaüddin'in protez kolunu öptüğü görülüyordu.

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