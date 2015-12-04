Levent Üzümcü: Söylemek kadar susmak da suçtur

Antalya Tiyatro Festivali için Antalya Kültür Merkezi'nde yapılan salon rezervasyonları, salonların ilaçlandığı iddiasıyla iptal edilmesini değerlendiren Levent Üzümcü, "Yaşananlar siyasi ve psikolojik saadet zincirinin bir parçası. Herkes bu parçada yer edinmiş, başka adım atmıyor” dedi.

RS FM'de Yavuz Oğhan'dan 'bidebunudinle' programına katılan Levent Üzümcü, belediyeyi eleştirdi ve yaşananları siyasetin yansıması olarak değerlendirdi. Siyaset yaptığı için kendisinin şehir tiyatrolarından atıldığını hatırlatan Üzümcü, şimdi bu durumda kim siyaset yapıyor diye sorarak şunları söyledi:

"Bu olay siyasi ve psikolojik birlikteliğin bir parçası. Herkes bu saadet zincirinin içinde kendine yer edinmiş durumda. Halk adına seçilmiş belediye başkanının da ne yapacağı belli. Aman beyefendi kızmadın düşüncesi üzerinden ülke yönetiliyor. Bir araya geldikleri için demokrasi adı altında demokrasiyi yok sayıyorlar. Eleştirdiğiniz anda vatan haini oluyorsunuz. Aslında burada kimlerin siyaset yaptığı bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Ben herhangi bir siyasi partinin üyesi değilim. Çocuklarıma nasıl bir Türkiye bırakmak istiyorsam onu söylüyorum."

"Söylemek kadar susmak da suçtur aslında"

Tiyatro festivalinin başka salonda gerçekleşeceğini ve iptal olmadığını vurgulayan Üzümcü, meslektaşlarını da yaşananlara tepki koymadıkları için eleştirerek şunları söyledi:

"Benimle aynı dünyaya inanan, aynı aydınlık yarınları düşünen arkadaşlarımın çoğu konuşmuyorlar. Türkiye'de yapılan tüm anti demokratik işleri onaylıyorlar aslına bakarsanız. Söylemek kadar susmak da suçtur aslında. Biz derdimizi anlatmak için yırtınıyoruz."