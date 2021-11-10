Levent Üzümcü 'halkı kin ve nefrete sevk etmek' suçlamasıyla ifade verdi

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin (NHKM) kültür-sanat alanındaki sorunların çözümü için sanatçılara yaptığı 'sokakları sahneye dönüştürme' çağrısına destek veren Levent Üzümcü, Kadıköy'de bir sokak performansı gerçekleştirmişti. Üzümcü, "Bu ifadeyi vermeyi hak eden o kadar çok şahıs olmasına rağmen; 'adalet' o şahısların kölesi olduğu için ben ifade verdim. Bir gün gerçek suçluların ifade verdiğini de göreceğiz" dedi.

"Sahne sanatları yoğun bakımda; akmehepe anayasanın 64. maddesini uygulamıyor"

Üzümcü performansını sosyal medya hesabından "Sahne sanatları yoğun bakımda. akmehepe -haliyle- anayasanın 64. maddesini uygulamıyor. Türkiye’nin %60’ını yönetmekle övünenlere çağrımızdır" diyerek paylaşmıştı.

Sol Haber'den Aslı İnanmışık'ın aktardığına göre, Levent Üzümcü, söz konusu paylaşımı ve konuşması nedeniyle geçtiğimiz günlerde "halkı kin ve nefrete sevk etmek" nedeniyle ifade verdi.

"Anayasamızın bir maddesine atıfta bulunmak 'halkı kin ve nefrete götürecek' bir şey değildir"

Üzümcü, "Bu ifadeyi vermeyi hakkeden o kadar çok şahıs olmasına rağmen; 'adalet' o şahısların kölesi olduğu için ben ifade verdim. Birgün gerçek suçluların ifade verdiğini de göreceğiz. Videoda sadece Nâzım'ın 'Memleketimden İnsan Manzaraları' şiirinin giriş bölümünden Galip Usta'yı okuyorum ve insanların Anayasa'nın 64. maddesini açıp okumalarını istiyorum. Paylaşımımda da ülkeyi şu anda yöneten Cumhur İttifakı'nın Anayasa'nın bu maddesini uygulamadığını söylüyorum.

Anayasa'nın 64. maddesinin uygulanmıyor olmasına dikkat çekmek ve bizim anayasamızın bir maddesine atıfta bulunmak 'halkı kin ve nefrete götürecek' bir şey değildir.