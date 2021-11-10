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Levent Üzümcü 'halkı kin ve nefrete sevk etmek' suçlamasıyla ifade verdi

"Bu ifadeyi vermeyi hak eden o kadar çok şahıs olmasına rağmen; 'adalet' o şahısların kölesi olduğu için ben ifade verdim"

10 Kasım 2021 22:00

Anayasa'nın 64. maddesine dikkat çekerek devletin sanat faaliyetleri ve sanatçıya karşı olan yükümlülüklerini hatırlatan Oyuncu Levent Üzümcü, "halkı kin ve nefrete sevk etmek" suçlamasıyla başlatılan soruşturmada ifade verdi.

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