Levent Uysal'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı mesajı

İSTANBUL (DHA) - NİŞANTAŞI Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Levent Uysal, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında \"Gerek dini gerekse milli bayramlar bizlerin birleşmesi, bütünleşmesi adına özel günlerdir. 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95. yıl dönümünü gurur ve coşku ile kutlarken hemen ardından yaşanacak olan mübarek Kurban Bayramımızı da herkesin sevdikleriyle huzur içinde geçirmesini temenni ediyorum\" dedi.

\"Yüce Türk milletinin 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı zaferin gururunu bugün hala yaşıyoruz\" diyen Nişantaşı Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Levent Uysal, \"Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum\" diye konuştu.

ART ARDA GELEN BU 2 ÖZEL BAYRAMIN HUZUR, BARIŞ VE KARDEŞLİK GETİRMESİNİ DİLİYORUM

Kurban Bayramının ise milletçe en çok ihtiyaç duyulan huzur ve esenlik ortamını bir nebze de olsa sağlayacağına canı gönülden inandığını söyleyen Levent Uysal, mesajını şu sözlerle noktaladı:

\"Bizler için özel ve anlamlı bir yere sahip olan, milletimizin manevi değerlerinin ve sosyal yardımlaşma duygularının en güzel göstergesi olan, mübarek bir Kurban Bayramını daha karşılamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar, yüzyıllardır olduğu gibi dini inanç, milli ve manevi kültürün yeniden tazelendiği ve güçlendiği günlerdir. Bu vesileyle, art arda gelen bu 2 özel bayramın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyor, herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve Kurban Bayramı\'nı kutluyorum.\"

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