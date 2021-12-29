Levent Tüzemen: Bu utanç gecesinin hesabını birileri vermeli

Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a penaltılarda elenmesiyle ilgili olarak, "Bu utanç gecesinin hesabını birileri vermelidir" dedi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'i de eleştiren Tüzemen, "İğneyi de çuvaldızı da kendine batırmalıdır" ifadelerini kullandı.

Tüzemen, "Galatasaray, kendi liginde 18. olan, düşme hattında bulunan, 15 gol atıp 26 gol yiyen Denizlispor'dan 3 gol yiyorsa ve penaltılarla eleniyorsa bu utanç gecesinin hesabını birileri vermelidir. Bu eleniş kibirin, kalitesizliğin, yetersizliğin, rakibi küçük görmenin, egoistliğin ve saha içindeki disiplinsizliğin eseridir. Fatih Tekke ve öğrencilerini onca eksik oyuncularına rağmen oynadıkları yürekli, cesaretli oyundan dolayı kutluyorum. Maç bitmeden bitmiş ve turu geçmiş gibi davranıp gereksiz oyuncu değişikliklerine giden Fatih Terim iğneyi de çuvaldızı da kendine batırmalıdır. Maçta bir gol atıp bir asist yapan Mostafa önüne düşen toplara sürekli abanarak vurmaya çalışıyor ve bu yüzden inanılmaz golleri kaçırıyor. Teknik vuruş yapmayı, topun dibine girmeyi, hatta topa basıp sonra plase vuruşu denemiyorsa bu Florya'da yeterli eğitimi ve dersi almadığının sonucudur. Çünkü bu özellikler ancak çalışarak öğrenilir" diye yazdı.

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