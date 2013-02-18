Levent Tüzel: Şahin Öner, hastaneye değil de neden karakola götürülmüştür

Hülya Karabağlı / ANKARA

İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent tüzel, İçişleri Bakanı Muammer Güler’e, nasıl öldüğü konusunda çelişkili açıklamalarla gündeme gelen Şahin Öner’i, İçişleri Bakanı Muammer Güler’e sordu. Tüzel, “Araç çarpması nedeniyle yaralanan Öner neden önce hastaneye değil de Karakola götürülmüştür” dedi. Tüzel’in İçişleri bakanı Güler’e yönelttiği soru önergesinin gerekçesi şöyle :

‘Zırhlı polis araca mı çarptı’?

-10 Şubat 2013 tarihinde, Diyarbakır Valisi ve Emniyet yetkilileri tarafından Şahin Öner’in, üzerinde taşıdığı bombanın patlaması sonucunda öldüğü şeklinde açıklamalar yapılmıştır. Ancak, otopsi ve ambulans raporlarında ölümün patlamayla değil “araç dışı trafik kazasıyla” gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Çeşitli tarihlerde, farklı basın kuruluşlarının yaptığı haberler ve görgü tanıklarının söyledikleri de ölümün “zırhlı polis aracı”nın çarpmasıyla gerçekleştiği yönündedir. Düzenlenen ambulans raporuna göre Şahin Öner karakol bahçesinden alınmış ve alındığı zaman bilincinin açık olduğu kayıtlara geçmiştir.

- Ambulans raporu olayın yaşandığı anda tutulmasına rağmen Valilik ve Emniyet yetkilileri kamuoyunu neden yanlış bilgilendirmiştir?

- Araç çarpması nedeniyle yaralanan Öner neden önce hastaneye değil de Karakola götürülmüştür? Arada geçen zaman nedeniyle yaşamını yitirmiş olamaz mı? Bu duruma neden olan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmış mıdır?

-Yanlış bilgilendirme yapan birimler ve kişiler hakkında yasal işlem yapılmış mıdır?

-Basına yansıyan otopsi ve ambulans raporlarına rağmen Vali ve Emniyet yetkilileri neden yeni bir açıklama yapmamıştır? Bu tür yanlış açıklamalarla devlet yetkilileri halklar arasında kin ve nefret duygularının gelişmesine yol açmıyor mu?

-Bakanlığınız bu olayla ilgili bir soruşturma başlattı mı? Bu olayda ihmali ve sorumluluğu olan kamu görevlilerinin yargılanmasına izin verecek misiniz?