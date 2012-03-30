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Politika

Levent Tüzel: Okullaşma oranı kız çocukları aleyhine işleyecek

İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel, TBMM’den geçmesi beklenen 12 yıllık kesintili eğitim düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı

30 Mart 2012 13:43

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel, kesintili eğitim düzenlemesini, “Türkiye çocuk işçi cehennemine dönecek” diye değerlendirdi. Okullaşma oranının kız çocuklar aleyhine işleyeceğine dikkat çeken Tüzel, “Kapkaç mantığı ile topluma dayatılması kabul edilemez” yorumunda bulundu.

Tüzel, TBMM’den geçmesi beklenen 12 yıllık kesintili eğitim düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Levent Tüzel’in açıklaması şöyle:

“AKP Hükümeti, sermayenin iktisadi programı doğrultusunda, iktidar gücüne yaslanarak tüm emekçi toplum kesimlerinin bugününü ve geleceğini ilgilendiren yasal düzenlemeleri ardı ardına Meclis’ten geçirmeye çalışıyor.

TBMM genel kurulunda görüşülen ve 4+4+4 kademeli eğitim sistemine geçişi düzenleyen yasa teklifi, tüm muhalefetin itirazlarına rağmen, Başbakan'ın talimatıyla son sürat ilerliyor.

Eğitim sistemi gibi, tüm yurttaşları ilgilendiren bir kamusal hizmet alanında yapılacak yeni bir yasal düzenlemenin, ilgili meslek örgütlerinin, üniversitelerin, sendikaların itirazlarına rağmen "kapkaç" mantığıyla topluma dayatılması kabul edilemez. Üniversitelerin, Eğitim Bilimcilerinin görüş ve önerilerini elinin tersiyle bir kenara iten AKP Hükümeti, kendi dogmatik, piyasacı, özelleştirmeci eğitim modelini halka dayatmaktadır. Başbakanın şefliğinde AKP Hükümeti koro halinde, dindarlık kisvesi altında, itaatkar ve kindar nesiller türküsü söyler oldu hep birlikte. Seçimlerde aldığı yüzde 50 halk desteğini ve iktidar gücünü halka karşı kullanmaktadır.

Oysa hepimiz biliyoruz ki; yapılan değişiklikle, çocuklarımız 9-10 yaşından itibaren mesleki yönlendirme adı altında organize sanayi bölgelerinde açılacak özel meslek okullarına ve sanayi sitelerinde çıraklığa sevk edilecekler. Ülkemiz, çocuk işçiler cehennemine dönüştürülecek. 12-13 yaşından sonra çocukların eğitim seçenekleri ortadan kaldırılacak. Okullaşma oranlarındaki fark, kız çocukları aleyhine büyüyecek. Mevcut, milliyetçi, mukaddesatçı, anti demokratik, anti laik eğitim müfredatı katlanarak devam ettirilecek.”

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