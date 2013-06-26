Levent Tüzel: İşkence manzaraları sokaklara indi

Hülya Karabağlı/ Ankara

İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, işkence görenlerle uluslararası dayanışma günü dolayısıyla TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Gezi Parkı olaylarına dikkat çekti ve “İşkence meydanlara, sokaklara indi. Revirlerde devam ediyor” dedi. İşkence görenlerle dayanışma gününde yaptığı basın toplantısında Tüzel, avukatların, doktorların ve çocukların gözaltında işkenceye maruz kaldığını söyledi.

300’e yakın çocuğun dayak ve gözaltı ile karşılaştığını anlatan Tüzel, Ok Meydanı’nda evinden çıkan Berfin’in kafasından gaz fişeği ile yaralandığını hatırlattı. Başbakanın, “camide içki içildi, türbanlı kadına saldırı” gibi kanıtlanmayan yalanlara başvurduğunu söyleyen Tüzel, Taksim Gezi Parkında işkence görüntülerine bizzat tanıklık ettiğini vurguladı.