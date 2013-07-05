Levent Tüzel: Cemil Çiçek, Gezi sorularını geri çeviriyor

Hülya Karabağlı// ANKARA

TBMM’nin Gezi Parkı olaylarına ilişkin soru önergelerine müdahale ettiği anlaşıldı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek Gezi Parkı olaylarıyla ilgili BDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel’in soru önergelerini işleme koymadı. Tüzel, “ Meclis Gezi Parkı sorularını geri çeviriyor” dedi.

Meclis başkanı soruları iade etti

Çiçek, Tüzel’in, Başbakan ve İçişleri Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği üç ayrı soru önergesini, İç Tüzük’e uygun olmadığı gerekçesiyle işleme almadı ve iade etti. Çiçek imzalı yazıda; TBMM İç Tüzüğü'ne atıfta bulunularak, soru önergesinin “kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları” içermemesi gerektiğine dikkat çekildi ve “ İç Tüzük'ün 96 ve 97'nci maddelerinde belirtilen nitelikleri taşımadığından önergelerinizi işleme konulamamış ve ekte iade edilmiştir.” denildi. Tüzel, Başbakana ve İçişleri Bakanı tarafından yanıtlanmasını istediği soru önergesini yeniden Meclis Başkanlığına verdi.

Levent Tüzel, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in uygun bulmadığı önergelerden çıkarılmasını istediği soruları sıraladı:

•Türkiye halklarına günlerdir yaşatılan insanlık dışı olaylardan dolayı özür dileyecek misiniz?

•Demokratik bir ülkede, bir kentin neresine ne yapılacağına Hükümet mi, o kentin halkı mı karar vermektedir?

•Hükümetinizin yaptığı halkı küçümseyici, kışkırtıcı açıklamaları üzerine sokağa dökülen halka karşı düşmanca saldıran polisin işkence suçu işlediği için yargılanmasına izin verecek misiniz?

•Bütün bu olayların yaşanmasına neden olan, “ben istedim oldu, olacak” tarzı politik yönetim tarzı ve söyleminden, ne zaman vazgeçeceksiniz?

•Gezi Parkındaki ağaçların sökülmesi nedeniyle patlak veren ve ülke geneline yayılan, bir ay süren olaylarda binlerce insana gözaltı işlemi yapılmış, tonlarca tazyikli su, binlerce gaz bombası, binlerce eli coplu, çivili sopalı kolluk kullanılmıştır. Buna rağmen, binlerce insanın yaralandığı, metropol kentlerin hastanelerinin savaşın sürdüğü kentlerin hastaneleri gibi; kolu, bacağı alçılı, kafası sargılı, gözü bantlı, ortopedi, acil ve yoğun bakım ünitelerinin yaralı yurttaşlarla dolduğu, biri polis olmak üzere dört yurttaşımızın yaşamını yitirdiği bu olayları önleyemediğiniz için istifa edip, Gezi Parkı “ileri demokrasi” tarihine dipnot düşmeyi düşünmez misiniz?