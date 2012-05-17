Levent Tüzel: Afet riski bahanesiyle kıyılar ve ormanlar talan edilecek

- Hülya Karabağlı

ANKARA

İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel, TBMM’den geçen Kentsel Dönüşüm Yasa Tasarısı’yla “ Afet Riski Bahanesiyle kıyı, orman, zeytinlik ve meralar talan edilecek” dedi. Düzenlemeyle, afet, risk, kentsel dönüşüm kavramlarının arkasına gizlenilerek, kültürel ve tarihi değerler ile toprak ve doğal kaynakların paraya dönüştürüleceğini söyleyen Tüzel, “Belediyelerin eli kolu bağlanacak, belediyeler arası ayrımcılık artacaktır” . Yasanın Anayasa aykırılığına dikkat çeken Tüzel’in, yazılı açıklaması şöyle:

Muhalefete mensup belediyelerin eli kolu bağlanacak

Yerel yönetimleri iktidar olmanın gücü ve olanaklarını sonuna kadar kullanıp, kentlerin rant alanlarını siyasi iktidarın kontrolünde dağıtmanın yasal kılıfı hazırlanıyor. Bu yasayla Muhalefet partilerine mensup Belediyelerin eli kolu bağlanacak, belediyeler arası ayrımcılık artacaktır.

Bu düzenleme ile kentin rantı yükselen bölümlerinde yer alan okul, hastane vb. kamu kurumlarına ait alanların Bakanlık, TOKİ ya da belediye aracılığıyla talan edilmesinin de önü ardına kadar açılmaktadır.

Bu düzenleme ile, riskli yapı olarak belirlenen yapıların yanı sıra, riskli alanlardaki yapıların tamamında, yapılara elektrik, su ve doğalgaz hizmetleri verilmeyecek, verilen hizmetler durdurulacak, yapılar kısa süre içinde terkedilecek, bölgenin zorunlu tasfiyesi sağlanacak.

Yoksul kesimlerin sefaletini büyütecek

Riskli yapı olarak tespit edilen yapıların tespit, tahliye ve yıkımı vb. işlemleri engelleyenler cezalandırılacaklardır. Bu düzenlemeyle, anlaşmayı kabul etmeyen yurttaşlar barınma hakkından yoksun bırakacaklar. Sosyal donatı ve altyapı maliyetleri, konutları yıktırılanlara ödetilecektir. Bu yasa kentsel dönüşüm değil, barınma sorununu çözmek değil, rant için, talan için yoksul kesimlerin sefaletini büyütecek bir düzenlemedir.

Ankara AKM’ye talan girişimi

Ankara Atatürk Kültür Merkezi Alanı ile ilgili düzenlemeler de açık bir talan girişimidir. Ankara kentinin tarihi açısından önemi kadar, coğrafi olarak da önemi olan bu bölgenin yapılaşmaya açılması, kentin açık ve yeşil alanlardan birisinin daha yok edilmesidir.