Levent Nazifoğlu: Sesimi çıkarmamam karşılığında asbaşkanlık teklif edildi

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Levent Nazifoğlu, "Sesimi çıkarmamam karşılığında ikinci başkanlık teklif edildi" diye konuştu.

Galatasaraylı Sporcular Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda konuşan ve disiplin kuruluna sevk edilmesinin divan kurulu toplantısında yaşanan olaylarla ilgili olmadığını savunan Nazifoğlu, "Genel kurul ve seçimlerde yönetim listesi oluşturulurken Galatasaraylı sporcuların yer almamasına itiraz ettim. Hakkaniyet olması lazım" dedi.

NTV Spor'da yer alan habere göre Galatasaraylı Sporcular Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa oy çokluğu ile tekrar Levent Nazifoğlu seçildi. Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda açıklamalarda bulunan eski Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu, divan kurulu toplantısında yaşanan gerginlik nedeniyle sevk edildiği kulüp disiplin kurulu tarafından kendisine verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasını eleştirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yönetim kurullarında sarı-kırmızılı sporcuların da yer alması gerekiyor. Tabii ki Galatasaray Lisesinden gelenler de kulübü yönetecek. Ama hiçbir zaman Galatasaray'da oynamış insanlar yönetimde olmayacak mı?

"Üyeler bana, 'Önünü keserler;

bu konulara sakın girme' dedi"

Başkan bana, 'Sen futbola bakıyorsun. Başka yerlerle uğraşıp da başını derde sokma.' dedi. Kulüpte konuştuğum üyeler ise, 'Önünü keserler. Bu konulara sakın girme' dediler. 112 yıllık kulübün yönetim kurullarında kendi sporcuları hiç olmaz mı Galatasaray'ı kuranlar aynı zamanda Galatasaray'ın sporcusudur. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor."

"Sesimi çıkarmamam karşılığında

ikinci başkanlık teklif edildi"

"Neden bizim arkadaşlarımız yönetim kurullarında olmasın. Benim suçum sizlerin orada olmasını istemek. Bana sesimi çıkarmamam karşılığında ikinci başkanlık teklif edildi.

Başkanın da yapacağı bir şey yok. 150 kişilik bir grup Galatasaray'ı yönetmek istiyor. Üyeliğimi elimden de alsalar beni yıldıramazlar. Beni Galatasaray'dan koparamazlar. 10 yıl sarı-kırmızılı formayı giydim. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım. Divan toplantısında başkanın sözlerini internet sitesinden aldığım belgelerle yalanladım. Ardından başkan bana güldü. Başkana, 'Yanlış mıyım' diye sordum. Oraya kavga çıkartmaya gitmedik. 'Size de bu yakışır.' demişim."

"Benden korkma başkan;

seçimlere girmeyeceğim"

"Ben konuşurken başkan salonu terk ediyor. Bu, ayıp değil mi? Başkan, disiplin kurulundan gelecek seçimlere giremeyecek kadar bana ceza vermelerini istiyor. Benden korkma başkan. Seçimlere girmeyeceğim.

Basketbol şubesinin kaptanı okul takımında oynamış. Fenerbahçe Doğuş, bütçesini 25'ten 30 milyon dolara çıkarmış. Orada Zeljko Obradovic var. Bizde ise siz, bedava çalışırım, diyen Ergin Ataman'ı gönderiyorsunuz. Bütçemiz 5 milyon dolara iniyor. Bu mudur yöneticilik Bunları söyleyince de Kalamış Tesisleri'ne girememem için restoranın camına yazı asılıyor. Sanki yüz kızartıcı bir iş yapmışım. Bu kadar mı düşmanlık olur."