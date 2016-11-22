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Spor

Levent Nazifoğlu: Fatih Terim hakkında konuşmak doğru olmaz

Ayhan Akman-Selçuk İnan krizine değinen Levent Nazifoğlu, krizin çözüldüğünü söyledi

22 Kasım 2016 18:52

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in sarı-kırmızılı takımın başına getirileceği iddialarıyla ilgili konuşmanın doğru olmadığını dile getirdi.

Nazifoğlu, NTV Spor'a yaptığı açıklamada, kredilerini çok önceden harcadıklarını, bundan sonra sürekli kazanmaları gerektiğini dile getirdi.

 

"Riekerink takımımızın hocasıdır"

 

Taraftarları tekrar stada çekmek için sürekli kazanmak zorunda olduklarına dikkat çeken Nazifoğlu, Teknik Direktör Riekerink’in durumu ile ilgili de, “Tartışılacak bir şey yok. Bursa maçının skoru da etkilemez. Takımımızın hocası” diye konuştu

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in göreve getirileceği iddiasını da cevaplayan Nazifoğlu, Fatih Terim hakkında konuşmanın doğru olmayacağını dile getirdi.

 

"İyi oynasaydık Fenerbahçe'yi yenerdik"

 

Fenerbahçe derbisini de değerlendiren sarı-kırmızılı yönetici, derbide iyi oynamadıklarını, iyi oynasaydılar Fenerbahçe’yi de yenebileceklerini söyledi.

Nazifoğlu, Fenerbahçe’nin sevinmesinin çok normal olduğunu, büyük bir takımı yendiklerini dile getirdi.

 

"Selçuk İnan-Ayhan Akman konusu tamamen samimiyetten"

 

Derbide gündeme gelen Ayhan Akman ve Selçuk İnan arasındaki krizi de değerlendiren Nazifoğlu, Ayhan Akman'a karşı yapılmış bir şey olmadığını, iki ismin eski takım arkadaşı olduğunu söyledi. Konunun tamamen bu samimiyetten kaynaklandığını belirten Nazifoğlu, araya girdiklerini ve krizin çözüldüğünü sözlerine ekledi.

 

Sigthorsson devre arası ayrılmayacak

 

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı İzlandalı oyuncu Kolbein Sigthorsson ve Bursaspor'dan transfer edilen, derbide isteneni veremeyen Serdar Aziz hakkında da açıklamalarda bulundu.

Sigthorsson'un özel bir tedavi gördüğünü, 10 gün içinde dönmesini beklediklerini açıkladı. Nazifoğlu, İzlandalı futbolcunun devre arasında gitmesinin de söz konusu olmadığına dikkat çekti.

Serdar Aziz hakkında da konuşan Nazifoğlu, Serdar'ın derbi maçında çok önemli bir hata yaptığını belirtmesine rağmen, maçta ayakta kalan oyunculardan biri olduğunu da sözlerine ekledi.

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