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Levent Kırca, muhabire saldırdı!

Levent Kırca, Aslı Çetiner'le görüntülenince muhabirin üzerine yürüdü.

07 Ekim 2009 03:00

Aslı Çetiner ile çıktığı yemek, Levent Kırca’ya zehir oldu! Bir zamanlar adının aşk dedikodularına karıştığı Çetiner ile görüntülendiğini fark edince sinirlerine hakim olamayan usta oyuncu, habercilerin üzerine yürüdü.

Yemekte gergin anlar

Levent Kırca, önceki akşam bir dönem adının birlikte anıldığı Aslı Çetiner ile yemekteydi. Birlikte Beşiktaş Çarşısı’ndaki Olta Balık’a giden ikili, rakı-balık keyfi yaparken basın mensupları tarafından fark edildi. Çok geçmeden kameraların kendisini çektiğini öğrenen Kırca da öfkeyle yerinden kalkıp çarşı içinde habercileri aramaya başladı. Ama çabası sonuç vermedi, aradıklarını bulamayınca masasına döndü.

Özel hayatımdan size ne

Tam o sırada iki muhabir yanlarına geldi. Ve Kırca beklenmedik bir tepkiyle yerinden fırladı, “Özel hayatımdan size ne” diyerek Vatan gazetesi muhabiri Bora Engin’in üzerine yürüdü. şaşkına dönen müşteriler ve restoran çalışanları tarafından sakinleştirilen usta oyuncu, olayın ardından arkadaşı Aslı Çetiner ile birlikte apar topar mekandan ayrıldı.

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