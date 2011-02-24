Levent Kırca hastaneye kaldırıldı

T24 - Levent Kırca, dün akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp spazmı geçiren usta tiyatrocu, Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Geceyi hastanede geçiren Kırca; "Fenalaşınca, çevremdekiler beni acilen hastaneye getirdi. Kalp spazmı geçirdiğimin farkında değildim. Şu an ise sağlığım çok iyi" dedi.



Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi, tiyatro sanatçısı Levent Kırca'nın, kalp yetmezliğine bağlı akciğer ödemi tanısı ile hastaneye yatırıldığı bildirildi.



Kırca'nın tedavisinin sürdürüldüğü Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:



''Levent Kırca, dün kalp yetmezliğine bağlı akciğer ödemi tanısı ile hastanemize yatırılmıştır. Genel durumu stabildir. Tedavisi normal oda koşullarında sürdürülmekte ve koroner anjiyografi yapılması planlanmaktadır.''



Açıklamada, Levent Kırca'nın sağlık durumu ile ilgili gelişmelerin basınla yazılı olarak paylaşılacağı belirtildi.





