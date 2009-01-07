Levent Kırca DSP'den aday

Tiyatro sanatçısı Levent Kırca yerel seçimlerde İstanbul’un Üsküdar ilçesinden DSP’den aday olacak.



Yerel seçimlere 3 ay kala siyasi partilerde aday belirlemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda İstanbul adaylarını belirleyen DSP de sürpriz bir isimle belediye başkanlığı için yarışacak.



DSP Genel Başkanı Zeki Sezer’in teklif götürdüğü tiyatro sanatçısı Levent Kırca, DSP’nin adayı olacak. Kırca’nın 29 Mart yerel seçimlerinde Üsküdar’dan aday olacağı öğrenildi. Kırca’nın adaylığı DSP Lideri Zeki Sezer tarafından yarın kamuoyuna duyurulacak.



Bu arada geçen dönem CHP’den Çankaya Belediye Başkanı olan Haydar Yılmaz CHP’den aday adaylığı başvurusunu geri çekti. Yılmaz’ın DSP ve AKP ile adaylık konusunda dirsek temasında bulunduğu öğrenildi.