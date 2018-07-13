Levent Gültekin'den Muharrem İnce iddiası: Seçim gecesi televizyon karşısına çıkamayacak kadar çok alkol aldı

Gazeteci Levent Gültekin, 24 Haziran gecesinde televizyonların karşısına çıkmayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçildiğini FOX TV’de seçim yayını yapan gazeteci İsmail Küçükkaya’ya gönderdiği “Adam kazandı” mesajı ile kabul eden CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim gecesi sarhoş olması nedeniyle canlı yayına çıkmadığını iddia etti.

Medyaskope yayınına konuk olan Levent Gültekin şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlar sana çok basit bir soru souyor: ‘Sen o gece çıkıp niye bir cümle etmedin?’ Niye bir cümle etmediğini herkesin bildiği, fakat benim de söylemeye utandığım o insanların da utandığı söylemediği şey şu:

Muharrem Bey, o gece seçimin hemen bitiminden itibaren alkol almaya başlıyor. Saat 11’e kadar tahmin ediyorum ki biraz fazla alıyor. O saatten itibaren televizyonların karşısına çıkamayacak duruma geliyor ve eve kapatıyorlar. Eminim. Bu kesin. Ben emin olmadığım bilgiyi paylaşmam. Şimdiye kadar hiç paylaşmadım.”

Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında Didem Arslan'ın sorularını yanıtlayan İnce iddialara ilişkin, ''54 yaşında cumhurbaşkanı adayı, eşinin, 8-9 aylık gelininin, kardeşlerinin, avukatların yanında, böyle birşey olabilir mi, ben bu ülkeye yönetmeye talip olmuş biriyim, bunları söyleyenler ahlaksızdır'' yorumunda bulundu.