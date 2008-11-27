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'Levent, çocuğumun geleceğini çaldı'

Ali Erkazan “En Son Babalar Duyar” dizisinde babasını oynadığı Levent Ülgen’i yerden yere vurdu.

27 Kasım 2008 02:00

Ali Erkazan “En Son Babalar Duyar” dizisinde babasını oynadığı Levent Ülgen’i yerden yere vurdu.

Usta tiyatrocu Ali Erkazan “Orada Neler Oluyor” programına katıldı. Erkazan programda “En Son Babalar Duyar” dizisinde babasını oynadığı Levent Ülgen’i eleştiri yağmuruna tuttu: “Levent’i o diziye ben aldırdım. Ama o yapımcı Birol Güven ile olan anlaşmazlığımda benim yanımda olmadı. Ona kırgın bile değilim, yok öyle biri hayatım da. Yüzüne de söyledim. Elimi de sıkma, selam da verme. Biz aynı devrimci kültür içinde yetiştik. Bizim kültürümüz de insanları satmak yoktur, emeği sömürmek yoktur. Levent’in beni satmasını bırakın, çocuğumun geleceğini çaldı. Herkesin televizyon dünyasında dizi tutturması o kadar kolay değil. Levent bizim tutturduğumuz bir şey in arkasına yapıştı. Sonra da gitti kapıcı gibi bir şey oynadı. Dış kapının mandalı olarak kaldı.”

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