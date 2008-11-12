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Kültür-Sanat

'Lev Tolstoy’un Yazınsal Mirası' sempozyumu

Rus edebiyatının en büyük ustalarından Lev Tolstoy, İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen bir sempozyumla anılıyor.

12 Kasım 2008 02:00

Rus ve dünya edebiyatının büyük ustalarından Lev Tolstoy, doğumunun 180. yılında İstanbul Üniversitesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen, "Lev Tolstoy’un Yazınsal Mirası" başlıklı uluslararası bir sempozyumla anılıyor.

Sempozyuma Türkiye’den ve başka ülkelerden kırk iki bilim insanı, öğretim üyesi ve Lev Tolstoy uzmanı, 13-14 Kasım Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilecek sempozyumda, yapıtlarını, yazar ve düşünür olarak kişiliğini, eylemci tavrını bildirileriyle sunacaklar.

Sempozyum, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda Rektör Prof. Dr. Mesut Parlak’ın ve Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ataol Behramoğlu’nun konuşmalarıyla başlayacak. Sempozyumun dili Rusça, ancak konuşmaların Türkçe özeti ekrana yansıtılacak.

Ayrıca Türkçe-Rusça olarak bildiri özetleri kitapçığı da sempozyuma gelenlere verilecek.

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