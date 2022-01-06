LetterOne, dört Turkcell yönetim kurulu üyesinin değişmesini istiyor

Rus milyarder Mihail Fridman’ın kontrolündeki LetterOne, ortağı olduğu Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin yönetim kurulundaki dört ismin değişmesini istiyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre Turkcell’in yüzde 19,8’ine sahip olan LetterOne, salı günü yaptığı açıklamada Afif Demirkıran, Nail Olpak, Hüseyin Arslan ve Julian Horn-Smith’in görevden alınmalarının Turkcell’in yönetimini iyileştirmek ve uluslararası yatırımcıları çekmek için bir adım olacağını belirtti.

Açıklamaya göre, LetterOne bu isimlerin yerine dört bağımsız yönetici önerdi.

Kasımda yönetim değişikliği istenmişti

LetterOne, kasım ayında da Turkcell'in yönetim kadrosunda değişiklik yapılması talebinde bulunmuş ancak söz konusu talep Turkcell tarafından ret edilmişti.

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