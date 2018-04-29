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Letonya'nın 100'üncü kuruluş yıldönümü Kemer'de kutlandı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- LETONYA'nın kuruluşunun 100

29 Nisan 2018 00:47

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- LETONYA\'nın kuruluşunun 100. yıldönümü, Antalya\'nın Kemer ilçesinde 13 ülkeden gelen 200 dansçı ve şarkıcının katıldığı törenle kutlandı.
Letonya Büyükelçiliği ve Letonya Antalya Fahri Konsolosluğu tarafından Kemer Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen kutlamalara, çok sayıda Letonyalı turist katıldı. 13 ülkede yaşayan 200 Letonyalı dansçı ve şarkıcı, kutlamalar kapsamında ülkelerine özgü kıyafetlerle sahneye çıktı. Kutlamaları ilçede yaşayan ve tatil yapan Letonyalı, Rus ve Almanlar da ilgiyle izledi.
Letonya Antalya Fahri Konsolosu Aslı Bayar Ulukapı, yaptığı açıklamada, Letonyalıların ülkenin kuruluş yıldönümünü Antalya\'da ilk olarak Kemer Belediyesi\'nin desteleriyle ilçede kutladığını söyledi. İki ülke arasındaki turizm ve kültürel ilişkileri ilerletmek için her zaman çalıştıklarını anlatan Ulukapı, \"13 ülkede yaşayan 200 Letonyalı dansçı ve sanatçıyı burada ağırlıyoruz. Ülkelerinin 100\'üncü kuruluş yılını bizlerle birlikte kutluyorlar. Bölgemizde sadece Letonyalılar değil Mayıs ayı içerisinde Litvanya ve Estonya da kuruluş kutlamaları yapacak. Bu tarz etkinlikler, insanların birbirleriyle kaynaşmasını sağlıyor. İki ülke de birbirlerinin kültürünü tanıyor. Letonya\'dan ilk defa Kemer\'e gelenler var ve burayı çok beğendiler\" dedi.
Ulukapı, 2016\'da Letonya bayrağının ülke ülke dolaştırıldığını ifade ederek, \"Brezilya\'dan başlayan bu yolculukta bayrak Antalya\'ya ulaştı. Yarın kutlamalar çerçevesinde yapılacak seremoniyle el değiştirecek. Kutlamalarda emeği geçenlere teşekkür ederim\" diye konuştu.
Ulukapı, etkinlerin yarın Antalya\'da devam edeceğini söyledi.

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