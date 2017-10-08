Letonya’da helikopter düştü

Riga, 8 Ekim, (DHA)- Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen ve 4\'ü toprak 4\'ü asfalt olmak üzere 8 yarıştan oluşan Avrupa Ralli Şampiyonası\'nın Letonya ayağının son gününde piste helikopter düştü.

Letonya Acil Tıp Servisi Sözcüsü (NMPD) bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken iki kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birinin de bilincinin kapalı olduğunu belirten yetkilinin aktardığına göre olayda üç adet sağlık ekibi çalışıyor.

Letonya\'daki son Avrupa Ralli Şampiyonası turunun bir etabı helikopter kazasında nedeniyle iptal edildi.