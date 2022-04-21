Letonya ve Estonya, Ukrayna'dan yaşananları 'soykırım' olarak tanıdı

Baltık Denizi ülkeleri Letonya ve Estonya'nın parlamentoları Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri hedef alan saldırılarını soykırım olarak tanıyan kararı onayladı.

Estonya parlamentosu Riigikogu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna halkına karşı işlediği suçların "soykırım" olarak tanındığı belirtildi. Açıklamada, diğer ülkelerin parlamentolarına da benzer bir karar alınması için çağrı yapıldı.

Letonya da Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını "soykırım" olarak tanıyan ülke oldu. Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkēvičs Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Letonya Parlamentosu, Rusya kuvvetlerinin Ukrayna'da işlediği vahşeti soykırım olarak tanıdı" dedi.

Rusya, 3 Baltık ülkesindeki konsolosluklarını kapattı

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın üç Baltık ülkesi olan Letonya, Litvanya ve Estonya'nın konsolosluklarını tamamen kapattığını duyurdu. Bakanlık yaptığı açıklamada, St. Petersburg'da bulunan konsoloslukların kapatıldığını ve çalışanlarının da "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edileceğini duyurdu. Açıklamada, söz konusu kararın bu ülkelerin Kiev yönetimine askeri yardım sağlaması üzerine alındığı belirtildi.