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Dünya

"Letonya 50 yıl içinde Müslüman bir ülke olacak!"

İslami Kültür Merkezi Basın Sözcüsü, doğurganlık oranı fazla olan Müslümanların, 50 yıl sonra ülkedeki Hristiyanların sayısını aşacağını söyledi

15 Ekim 2015 00:26

Letonya'da Müslüman cemaatinin önde gelen örgütlerinden İslami Kültür Merkezi Basın Sözcüsü Robert Klimoviç, Letonya'nın 50 yıl içinde Müslüman bir ülke haline geleceğini iddia etti. Müslümanların doğurganlık oranlarının yerli nüfusa göre yüksek olduğunu belirten Klimoviç, 50 yıl sonra ülkedeki Müslümanların sayısının Hristiyanları geçeceğini söyledi.

Letonya'daki Neatkariga Rita Avize gazetesine bir röportaj veren İslami Kültür Merkezi Basın Sözcüsü Robert Klimoviç, Letonya'daki Müslümanların doğurganlık oranının yerli nüfusa göre çok daha yüksek olduğunu, kendisinin de üç çocuk sahibi olduğunu belirterek, bu durumda elli yıl içinde Letonya'da Müslümanların sayısının Hristiyanların sayısını geçeceğini ifade etti.



Avrupa ülkelerinin göçmen dalgasını kendi elleriyle yarattığını söyleyen Klimoviç, "Çünkü onlara köle gerekiyor, çalışacak insan gerekiyor" diye konuştu. Klimoviç, Müslüman ülkelerden gelenlerin içki içmedikleri ve sürekli sigara molası vermedikleri için, Letonya'da pek çok işletme sahibinin, işyerlerinde sadece Müslüman ülkelerden gelen öğrencilere iş verdiğini dile getirdi.

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litvanyamüslümanİslami Kültür Merkezi Basın Sözcüsü Robert Klimoviç

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