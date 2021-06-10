Letesenbet Gidey, kadınlar 10 bin metrede dünya rekoru kırdı

Etiyopya asıllı Hollandalı atlet Sifan Hassan'ın geçtiğimiz günlerde kadınlar 10 bin metrede dünya rekoru kırmasının arkasından rekor, Letesenbet Gidey tarafından yeniden kırıldı.

Sifan Hassan, Dünya Atletizm Birliği tarafından Hollanda'nın Hengelo kentinde düzenlenen yarışı 29.06.82'lik derecesiyle birinci sırada bitirmiş ve dünya rekorunun yeni sahibi olmuştu.



Etiyopyalı atlet Letesenbet Gidey, Hollanda'nın Hengelo kentinde düzenlenen FBK Oyunları'nda dünkü 10 bin metre yarışını 29.01.03'lük derecesiyle birinci sırada bitirdi ve rekorun yeni sahibi oldu. Kadınlar 5 bin metre dünya rekorunun da sahibi olan Letesenbet Gidey, "Dünya rekorunu kırmayı bekliyordum. Daha sonra belki 28.56 koşmayı deneyeceğim" dedi.