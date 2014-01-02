T24 LogoT24 Logo
Spor

Lescott'un menajerinden transfer açıklaması

Beşiktaş'ın ilgilendiği İngiliz stoper Joleon Lescott'un menajeri James Featherstone sözleşmesi altı ay sonra bitecek oyuncunun gelecek sezon için görüşme yapabileceğini söyledi

02 Ocak 2014 13:19

Beşiktaş’ın gündeminde olan İngiliz stoper Joleon Lescott’ın menajeri James Featherstone, "Lescott’ın sözleşmesi altı ay sonra bitiyor. Bu saatten sonra önümüzdeki sezon için kulüplerle görüşme yapabilir” dedi.

Eurosport'ta yer alan habere göre, ara transferde hareketli günler geçirmesi muhtemel olan Beşiktaş’ın yakından ilgilendiği stoper Joleon Lescott’tan haber var.

31 yaşındaki stoperin menajeri James Featherstone, Sky Sports’a yaptığı açıklamada, Beşiktaş’ın teklifini doğruladı ve şunları söyledi:

"Lescott’ın sözleşmesi altı ay sonra bitiyor. Bu saatten sonra önümüzdeki sezon için kulüplerle görüşme yapabilir.”

"Lescott, Manchester City’nin oyuncusu ve şu an burada en iyisini yapmak için odaklanmış durumda. Eğer ki onu transfer isteyen bir kulüp olursa da ilk olarak Manchester City ile anlaşması gerek.”

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, bu transferle ilgili olarak "2 Ocak Perşembe günü sürpriz bir gelişme yaşanabilir” demişti.

ETİKETLER

lescottmenajerbeşiktaşaçıklamasözleşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24