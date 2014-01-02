Lescott'un menajerinden transfer açıklaması

Beşiktaş’ın gündeminde olan İngiliz stoper Joleon Lescott’ın menajeri James Featherstone, "Lescott’ın sözleşmesi altı ay sonra bitiyor. Bu saatten sonra önümüzdeki sezon için kulüplerle görüşme yapabilir” dedi.

Eurosport'ta yer alan habere göre, ara transferde hareketli günler geçirmesi muhtemel olan Beşiktaş’ın yakından ilgilendiği stoper Joleon Lescott’tan haber var.

31 yaşındaki stoperin menajeri James Featherstone, Sky Sports’a yaptığı açıklamada, Beşiktaş’ın teklifini doğruladı ve şunları söyledi:

"Lescott’ın sözleşmesi altı ay sonra bitiyor. Bu saatten sonra önümüzdeki sezon için kulüplerle görüşme yapabilir.”

"Lescott, Manchester City’nin oyuncusu ve şu an burada en iyisini yapmak için odaklanmış durumda. Eğer ki onu transfer isteyen bir kulüp olursa da ilk olarak Manchester City ile anlaşması gerek.”

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, bu transferle ilgili olarak "2 Ocak Perşembe günü sürpriz bir gelişme yaşanabilir” demişti.