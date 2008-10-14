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Leş kokan bir tartışma

Demet Akalın ile İbrahim Tatlıses'in uçağı hakkında "leş gibi kokuyor" demesiyle başlayan tartışmada seviye iyice düştü

14 Ekim 2008 03:00

İbrahim Tatlıses, uçağı için “Leş gibi kokuyor” diyen Demet Akalın’a “Eskiden at, avrat, silah vardı. Atın yerini uçak aldı. Ben hiç leş gibi ata binmedim. O benim nasıl binici olduğumu iyi bilir” diyerek göndermede bulunmuştu. Tatlıses’e “binici” sözüyle ilgili ne demek istediğini sorduk. Tatlıses, “Bu sözlerinizle Demet Akalın ile daha önce birlikte olduğunuz iması çıkıyor” sorumuza İbo “Haa o anlama mı geldi, çok geç anlamışsınız” cevabını verdi ve şöyle devam etti: “Ben ona biraz aklını başına alsın, beni kimseyle karıştırmasın anlamında söyledim. Ticarette asla şaka olmaz, alay olmaz. Demet bizim uçakta o röportajı yaparken pilotumuz da söylediklerini duymuş. Öyle konuşmak geri zekalılık ve bence çok ayıp. Zaten ben ona o sözleri haddini bildirmek için söyledim.”
Tatlıses, Akalın’ın “İçi leş gibi kokuyor” dediği uçağını değiştireceğini de belirterek “Yarın (bugün) Ausburg’dan aylar önce siparişini verdiğimiz uçağı almaya gideceğiz. 8 kişilik Beach 400 A tipi uçak alacağız. Bunu öbür uçakla takas edeceğiz. Üzerine de 1 milyon doların biraz üzerinde para vereceğiz. Parayı veren uçağımızı kiralar. Demet de parasını verip uçağımızı kiralamaya devam edebilir” dedi. Akalın ve sevgilisi Oğuz Kayhan, İbo’nun sözleri karşısında sessiz kaldı.

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