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Lerzan Mutlu ile Bülent Ersoy'un 'Oya Aydoğan' polemiği yargıda

Bülent Ersoy, "Sen kime sesini yükseltiyorsun; adamın canlı yayınını basarım" demişti

18 Mayıs 2016 15:35

Lerzan Mutlu, Bülent Ersoy'a, "Oya Aydoğan, benim arkadaşım, can dostum, hayatı boyunca ne kimseye sinsilik, hainlik beslemiş ne de kötü gözle bakmamıştır. Bunu herkes böyle bilsin, en başta da Lerzan Mutlu hanımefendi" ifadesi nedeniyle 100 bin liralık tazminat davası açtığını açıkladı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Beyaz TV'de yayınlanan “Söylemezsem Olmaz” programında birlikte program yapan Lerzan Mutlu'yla Oya Aydoğan arasının aslında ekranda göründüğü gibi iyi olmadığı, perde arkasında büyük sıkıntılar yaşandığı iddiaları gündemde yer alırken, Bülent Ersoy, “Benim arkadaşım, can dostum, hayatı boyunca ne kimseye sinsilik, hainlik beslemiş ne de kötü gözle bakmamıştır. Bunu herkes böyle bilsin, en başta da Lerzan Mutlu hanımefendi” diyerek Lerzan Mutlu'ya olan öfkesini dile getirmişti.

 

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“Ben o kıza çok sinirliyim. O haddini çok aşıyor. Sen kime sesini yükseltiyorsun. Oya o kadar içine atan bir kız ki, cevap veremez sana.Şu anda konuşulacak bir ortam değil. Hepimiz zaman içerisinde, beraber çalıştığımız insanlarla ters düşmüşüzdür. Bu olacak şeyler fakat bunu fevriliğe dökerek, çirkin kelimelerle bezeyerek sesini yükseltmek… Sen kime sesini yükseltiyorsun. Dua etsin kafam dolu. Adamın canlı yayınını basarım” diyen Ersoy’un sözlerine Lerzan Mutlu ilk kez cevap verdi.

Mutlu ‘Söylemezsem Olmaz’ programında Bülent Ersoy’a sert çıktı. ‘Sana verecek cevabım var ama saygımdan susuyorum’ dedi. Ersoy hakkında bazı açıklamalarda bulunan Mutlu ‘100 bin liralık tazminat davası açtığını da sözlerine ekledi.

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