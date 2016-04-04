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Lerzan Mutlu: Büyük aşkım, 10 sene boyunca başkalarıyla da olmuş…

"Beni yılanların arasında hayvanat bahçesinde bıraktı"

04 Nisan 2016 19:44

Şarkıcı Lerzan Mutlu, canlı yayında aldatılma hikayesini paylaştı. Mutlu, “10 senelik büyük aşkım, ne gereksiz bir aşktı. 10 sene boyunca başkaları da olmuş ben sonra öğrendim” dedi.

Söylemezsem Olmaz programının moderatörü olan Mutlu, aldatılma hikayesini şu sözlerle paylaştı:

“10 senelik büyük aşkım, ne gereksiz bir aşktı. Beni yılanların arasında hayvanat bahçesinde bıraktı. Çok cimriydi, sonradan Rus sevgilileri olmaya başladı. 4 senem onu unutmakla geçti. Ellerini çok beğenmiştim, bana çok aşık olmasına aşık olmuştum. Meğerse herkese karşı öyleymiş. 10 sene boyunca başkaları da olmuş ben sonra öğrendim. Bir gün Ortaköy’e çekime gidiyordum. Yayına 10 dakika vardı. Arabasını gördüm, tüm restoranlara baktım içeriye girip, sonra bir döndüm baktım karşısında Rus bir kadın vardı. Karşısında kadına bir şeyler anlatırken yanına gidip “Ee sonra” dedim, şoke oldu. Sonra çıkıp ağlayarak yayına gittim.”

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