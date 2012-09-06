T24 LogoT24 Logo
Magazin

Lerzan Mutlu: Alişan kadın gibi

Şarkıcı Alişan'ın bu kez de arası Lerzan Mutlu ile açıldı

06 Eylül 2012 23:37

 

Star TV'de sunduğu programda partnersiz kalınca türkücü Sevcan Orhan'la yola devam etme kararı alan Alişan'a bir dönem yakın arkadaş olduğu Çağla Şıkel ve Demet Akalın'dan sonra Lerzan Mutlu da tavır aldı. 
 
Milliyet gazetesinin haberine göre, Mutlu 'nun Alişan 'a olan tepkisinin nedeni ünlü türkücünün işlerine engel olduğu iddiası... Alişan 'ın 3 kez Mutlu ile beraber program sunmasıyla ilgili teklif aldığı ancak “Ben Lerzan 'la program yapmam” diyerek gelen iş tekliflerini bozduğu öne sürüldü. 
 
 

'Kadın gibi'

 
 
Bir dönem Cine5 'te sunduğu programa katılmadığı için hakkında ağır sözler söylediği ancak daha sonra barışıp sık sık görüşmeye başladığı Alişan 'ın arkasından işlerini bozduğunu uzun bir zaman sonra öğrenen Lerzan Mutlu büyük bir şaşkınlık yaşadı. Duyduklarımla şoktayım Mutlu, Alişan ile önceki hafta dostluğunu bitiren Demet Akalın 'a konuyu da anlattı ve twitter 'dan kendisine “Yine haklı çıktım, daha ne bekliyordun” diyen Akalın 'a “Sus duyduklarımla şoktayım. Ben böyle kıskançlık görmedim. Kadın gibi yani” cevabını verdi. 
 

ETİKETLER

alişanlerzan mutlukavga

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24