Lerzan Mutlu: Alişan kadın gibi

Star TV'de sunduğu programda partnersiz kalınca türkücü Sevcan Orhan'la yola devam etme kararı alan Alişan'a bir dönem yakın arkadaş olduğu Çağla Şıkel ve Demet Akalın'dan sonra Lerzan Mutlu da tavır aldı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Mutlu 'nun Alişan 'a olan tepkisinin nedeni ünlü türkücünün işlerine engel olduğu iddiası... Alişan 'ın 3 kez Mutlu ile beraber program sunmasıyla ilgili teklif aldığı ancak “Ben Lerzan 'la program yapmam” diyerek gelen iş tekliflerini bozduğu öne sürüldü.

'Kadın gibi'

Bir dönem Cine5 'te sunduğu programa katılmadığı için hakkında ağır sözler söylediği ancak daha sonra barışıp sık sık görüşmeye başladığı Alişan 'ın arkasından işlerini bozduğunu uzun bir zaman sonra öğrenen Lerzan Mutlu büyük bir şaşkınlık yaşadı. Duyduklarımla şoktayım Mutlu, Alişan ile önceki hafta dostluğunu bitiren Demet Akalın 'a konuyu da anlattı ve twitter 'dan kendisine “Yine haklı çıktım, daha ne bekliyordun” diyen Akalın 'a “Sus duyduklarımla şoktayım. Ben böyle kıskançlık görmedim. Kadın gibi yani” cevabını verdi.