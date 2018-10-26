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Spor

Leros'taki tekneler ve yelkenciler güvende

Sert rüzgar nedeniyle yeni rota Gümüşlük MUĞLA (DHA) - Bodrum'dan Yunanistan'ın Leros Adası'na giden 1500 kişilik kafilenin fırtına nedeniyle adada zor anlar yaşadığı iddiasına The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal'dan yalanlama gel

26 Ekim 2018 01:32

Sert rüzgar nedeniyle yeni rota Gümüşlük

MUĞLA (DHA) - Bodrum\'dan Yunanistan\'ın Leros Adası\'na giden 1500 kişilik kafilenin fırtına nedeniyle adada zor anlar yaşadığı iddiasına The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal\'dan yalanlama geldi.
Uluslararası Deniz Festivali American Hospital The Bodrum Cup yarışları devam ederken, Bodrum\'dan Leros Adası\'na geçen kafilenin yaşanan hava olayları nedeniyle mağduriyet yaşadığı iddia edildi ancak Uysal bu iddiların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.
The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, \"Tekneler güvende, seyir yapanlarla birlikte yaklaşık 2 bin kişiyiz ve şu an durumumuz gayet iyi, keyfimiz yerinde. Şu an herkes yemekte. Nevalemiz, sağlık aletlerimiz her şeyimiz var. Sadece hava şartlarından dolayı yarın Datça yerine Gümüşlük\'e hareket edeceğiz. Burada bir gün kalınacak. Yarın hava şartlarının daha iyi olmasını bekliyoruz\" açıklamasını yaptı.
24 Ekim\'deki Yalıkavak Marina - Leros etabının tamamlanmasının ardından kafile bu bölgede konaklarken, sert rüzgar nedeniyle Datça etabı iptal edildi ve yeni rotanın Gümüşlük olduğu kaydedildi. Kafile, Leros - Gümüşlük etabı için yarın Gümüşlük\'e hareket edecek.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Bodrum Cup\'tan arşiv görüntüler

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