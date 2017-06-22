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Spor

L'Equipe: Beşiktaş, Corchia'ya teklif yapacak

Fransız ekibin, oyuncu için en az 7 milyon Euro istediği iddia edildi

22 Haziran 2017 19:31

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın, teknik direktör Şenol Güneş'in performansından memnun olmadığı öne sürülen Andreas Beck yerine Fransa'dan Sebastien Corchia'yı transfer edeceği iddia edildi.

Fransız L'Equipe gazetesine göre Beşiktaş, Fransa Ligi'nde Lille forması giyen 26 yaşındaki sağ bek Sebastien Corchia'ya teklif hazırlığında.

L'Equipe'te yer alan haberde ayrıca oyuncuya İngiliz kulüp Watford'un da talip olduğu ve Fransa ekibinin oyuncunun bonservisine en az 7 milyon Euro değer biçtiği bilgisi yer aldı.

Corchia, geçen sezon Lille formasıyla çıktığı 42 maçta 2 gol ve 4 asiste imza attı.

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