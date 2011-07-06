T24

Leo’nun doğumuyla bütün yaşamının değiştiğini anlatan Özberk, “Bana anne demesini büyük bir heyecanla bekliyorum” dediAnne olmak hayatında neleri değiştirdi? Hürrüyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Neleri değiştirmedi ki Ömür. Tarif edecek bir kelime hala bulamıyorum. Belki Leo ‘anne’ demeye başlarsa anlatabilirim (gülüyor). Her şeye ‘Bu’ diyor. Ağlarken, gülerken, sorarken… Leo’nun doğumuyla beraber sadece onu düşünmeye başladım. Yemeyebilirim, uyumayabilirim ama onun için her şeyi yapabilirim.Leo, annesine mi daha düşkün babasına mı?Bir annecilik durumu var. İki haftadır Hayim’de, “Ne oluyor orada? Ben de babayım”diyor (gülüyor).Hayim Bey Musevi, bu aileler arasında bir sıkıntı yarattı mı?Hiç yaratmadı. Bizimkiler Hayim’i o kadar seviyor ki. Dürüst insan bulmak çok zor.Din değiştirme konusu aranızda hiç konuşuldu mu?Hayır, hiç konuşulmadı. Ailelerimizde çok iyi görüşüyor. Bayramlarda, önemli günlerde hep birbirini arar sorarlar.Peki Leo’un dini ne olacak?Babadan kaynaklı bir durum. Leo’yu Musevi yazdırdık, tabii ileride kendisi bilir.