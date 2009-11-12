Leopard 1'lerin modernizasyonu tamamlandı

T24 -

500 bin saat geliştirme işçiliği

Milli tank Altay projesi

Rakamlarla Leopard 1 Projesi

Törene, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanı Korgeneral Eyüp Kaptan, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Korgeneral Mehmet Çavdaroğlu, Aselsan yöneticileri ile yerli ve yabancı askeri gözlemciler katıldı.Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, bu projenin kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın hareket ve caydırıcı kabiliyetine büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.Bakan Gönül, Savunma Sanayii fonuna hükümetin büyük destek verdiğini belirterek, bunun için bakanlık bütçsinden hiçbir kesinti yapılmadığını, Savunma Sanayii Fonu'na tüm partilerin de destek olduğunu anlattı.Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Korgeneral Mehmet Çavdaroglu törende yaptığı konuşmada, 1998 yılında Leopard 1 tanklarının iyileştirme projesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Sanayi Müşteşarlığı ve Aselsan'ın gönül birliği el birliği amaç birliği içinde benzerine az rastlanır bir çalışma sergilediğini söyleyerek projeyi anlattı.Çavdaroğlu, Aselsan'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın istekleri doğrultusunda tasarımı yapılan Leopard 1 atış kontrol sistemi için 500 bin saatin üzerinde geliştirme işçiliği harcadığını, üretim süresince yüksek yurt dışı katma değer barındıran Leopard 1 atış kontrol sistemi imalatında 5 binin üzerinde farklı çeşit malzemenin de bir araya getirildiğini söyledi.Leopard 1 tanklarının komple bakım onarımı, atış kontrol sisteminin tanka entegrasyonu ve test faaliyetlerinin de burada gerçekleştirildiğini anlatan Çavdaroğlu, "Üretim hatından çıkan 171 adet tankın tamamının atışlı testlerde üstün performans göstermesi bakım merkezi komutanlığımızın Leopard 1 tankına hakimiyetine ve sistem entegrasyonunu kalibiyetine çarpıcı bir örnektir" diye konuştu.Konuşmaların ardından toplam 163 milyon dolarlık proje kapsamında modernisazasyonu yapılan son tank da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Leopard 1 tankının gösterisi ilgiyle izlendi.Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, "Milli Tank Geliştirme Projesi"nde (Altay) ilk prototipin de 72 ay içinde tamamlanacağını belirtti.Gönül, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Ana Bakım Komutanlığındaki, Leopard tankının teslim töreninin ardından Otokar'ı ziyaret etti. Burada incelemeler yapan Gönül, fabrika ilgililerinden bilgi aldı.Geldiği Sakarya Valiliğinde gazetecilerin Milli Tank Projesi hakkındaki soruları üzerine Gönül, projenin belirlenen takvime göre yürüdüğünü kaydetti.Gönül, "Şu anda proje kavram ve tasarım aşamasında. Çünkü üçüncü nesil tank yapılıyor burada. Yani şu anda dünya üzerindeki mevcut tanklardan daha iyi bir tank yapımı işi üzerinde uğraşılıyor. Onun için Otokar'daki yetkililer, tasarım geliştirme hakkında bize bilgi verdiler. Gelişmeleri çok iyi gördüm. Ümit ediyorum programlandığı şekilde ve takvime bağlı olarak beklediğimiz zamanda ilk prototipi yapmış olacağız. İlk prototipi 72 ay içinde yapmış olacağız" dedi.- Projeye 1998 yılında start verildi.- 4 Şubat 1999'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı ilk tankı teslim aldı.- 2002 yılında Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalandı.- 2005 yılında geliştirilen proje ile ilk atış yapıldı.- Projede Aselsan'da görev yapan 200 mühendis çalıştı.- 12 ay atış sistemi için araştırma yapıldı.- 250 bin adet bilgiye belge üretildi.- 3 milyon bilgisayar yazılım programı yazıldı.- Bin 500 yazışma yapıldı.