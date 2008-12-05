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Yaşam

Leopar modaya hükmediyor

Vahşi doğa, modaya ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Özellikle leopar desenli giysi ve aksesuarlar kadınları cezbediyor.

05 Aralık 2008 02:00

Vahşi doğa, modaya ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Özellikle leopar desenli giysi ve aksesuarlar kadınları cezbediyor.

Mevsim ne olursa olsun, artık bir kült haline gelen bu vahşi moda, seksapeline düşkün kadınları peşinden sürüklerken, birçok ünlü de giydikleri leopar desenli kıyafetleriyle dişiliğine dişilik katıyor. 2008 2009 kışında da leopar desenli ürünler karşımıza çok çıkacağa benziyor. Seksi ve cesur kadınlar, iç çamaşırından tutun şalına kadar derlediğimiz bu ürünlere bayılacak! 

Bu sezon Kate Moss gibi birçok ünlü leopar desenli kıyafetleri giymeye devam ediyor. Özellikle leopar desenli kısa bolero tarzı ceketler 2008 2009 kış sezonunda çok göz önünde.




           


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