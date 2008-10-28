Leopar adam hayata karışıyor

Onun asıl adı Tom Leppard ancak onu tüm dünya Skyelı Leopar Adam olarak tanıyor. İskoçya'daki Skye adasında kendi başına bir hayat süren neredeyse tüm vücudu leopar deseninden dövmelerle kaplı yaşlı adam, emekli hayatı gibi yaşadığı sessiz hayatını geride bırakmaya karar verdi.

İnsanlardan uzakta, bir adanın ortasında elektriksiz ve eşyasız yaşadığı evinden ayrılan ve bir odalı evine yerleşen Leppard, eskiden alışveriş yapmak için kanoyla yola çıkıyor ve biraz da olsa insanlar arasına karışıyordu.

Ancak her zaman yalnız olan bu ilginç adam, 73 yaşındayken hayatını yaşamaya karar verdi ve plastik çatılı evinden normal bir eve taşındı.

Artık herkes gibi yaşayacak



Dün ilk defa gerçek bir yatakta yatan yaşlı adam, dört duvar arasında olmanın garip bir duygu olduğundan söz etti.

Daily Mail'de yer alan habere göre hayatının tamamen değiştiğini belirten Leopar Adam, duygularını şöyle dile getirdi: "Çok basit bir hayat yaşadım. O yüzden bu evde fazla bir şeye ihtiyacım yok aslında. Şimdi herkes gibi bir hayat yaşamaya başlıyorum, tuhaf geliyor. Ama artık yaşlandım"



Giderek yaşlandığı için ilkel hayatı bıraktığını söyleyen ve vahşi doğaya veda eden Leppard, alışveriş yapmak için kanoya binmekte zorlandığını, bir keresinde büyük bir dalgayla boğuşmak zorunda kaldığını ve mücadelesini anlatıyor.



Radyo ve televizyonla tanışma



Leppard, daha önce hiç televizyon izlemediğini belirtiyor: "Artık radyo ve televizyon da hayatımda. Bunların hepsi gerçekten çok ilginç. Bu benim için bambaşka bir hayat. Ama diğer hayatımı da çok seviyordum. Buna da alışacağım"



Londra doğumlu Leopar Adam, dünyanın en çok dövmesine sahip insanları arasında gösteriliyor. Kendisini bir leopar gibi gören ve bu yüzden de 20'li yaşlarından vahşi doğada yaşama kararı alan yaşlı adam, taşındığı yerde herkesin kendisine çok sıcak davrandığını söylüyor.