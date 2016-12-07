Leonid Slutsky 7 yıl sonra ayrılıyor

Rusya Premier Lig takımlarından CSKA Moskova, 7 sezondur takımı çalıştıran Rus teknik adam Leonid Slutsky ile yollarını ayıracağını duyurdu.

CSKA Moskova Kulübü, İngiliz ekibi Tottenham ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son maçının ardından kırmızı-mavili takımın tarihinin en ünlü teknik direktörlerinden Slutsky ile yolların ayrılacağını açıkladı.

Açıklamada, Slutsky'ye 7 senelik işbirliğinden ötürü teşekkür eden kulüp, kapılarının her zaman 45 yaşındaki çalıştırıcıya açık olduğunu kaydetti.

Slutsky, 2009'dan bu yana CSKA Moskova'ya üç lig şampiyonluğu, ikişer Rusya Kupası ve Süper Kupa kazandırmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansı kalmayan kırmızı-mavili ekip, 17. haftası tamamlanan Rusya Premier Lig'de de lider Spartak Moskova'nın 8 puan gerisinde bulunuyor.