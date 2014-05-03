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Leonardo DiCaprio Victoria Secret modeli ile evlilik yolunda

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ve 21 yaşındaki model sevgilisi Toni Garn'ın evlilik yolunda olduğu öğrenildi

03 Mayıs 2014 11:35

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ve 21 yaşındaki model sevgilisi Toni Garn'ın ilişkilerinin evlilik yoluna doğru gittiği belirtildi.

Leonardo DiCaprio ve genç model Toni Garn aktörün New York'ta satın aldığı apartman dairesine birlikte taşındı. 2008'den beri Battery Park'taki apartman dairesinde yaşayan Leonardo DiCaprio yan komşusunun da evini 8 milyon dolara satın alarak dairesini genişletti. DiCaprio Mart ayında satın aldığı ikinci daireye sevgilisi Toni Garn ile birlikte taşındı. İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre daha önce Gisele Bundchen ve Bar Rafaeli gibi isimlerle adı anılan DiCaprio Toni Garn'a gönlünü kaptırdı.

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