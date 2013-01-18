Leonardo DiCaprio: Sinemaya uzun bir ara vereceğim

Ünlü sinema yıldızı Leonardo DiCaprio, sinemaya uzun bir ara vermek istediğini belirtti.

DiCaprio, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, iki yılda 3 film çektiğini belirterek, “Biraz yoruldum. Sinemaya uzun bir ara vereceğim” dedi.

“Kaçıyor musunuz” yönündeki bir soruya karşılık DiCaprio, “Evet, ama sorumluluğumdan değil. Ben ayrıcalıklıyım ve zenginim. Dünyayı biraz iyileştirmek istiyorum. Çevre için iyi bir şey yapmak için dünyayı dolaşacağım” ifadesini kullandı.

Kendisinin çok mutlu bir insan olduğunu belirten Di Caprio, “Hayatım masal gibi. Yavaş yavaş da yetişkin oluyorum. Ama yine de biraz çılgın çocuk olabilirim” dedi.

Annesinin acı, açlık ve sıkıntı çektiğini ancak yine de kendisine güven, umut ve irade verdiğini vurgulayan DiCaprio, annesinin kendisinin koruyucu meleği olduğunu vurguladı.

DiCaprio, hayatta ne gibi hedefleri olduğu yönünde bir soruya da “Aile, çocuklar, mutluluk ve sağlıklı bir çevre” yanıtını verdi.