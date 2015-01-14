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Leonardo Dicaprio ile Rihanna birlikte mi?

Leonardo DiCaprio ve Rihanna'nın bir doğum günü partisinde tanışarak yakınlaştığı iddia edildi

14 Ocak 2015 00:07

Çapkınlığı ile bilinen oyuncu Leonardo DiCaprio'nun Nikki Erwin'in doğum günü partisinde tanıştığı Rihanna ile yakınlaştığı iddia edildi.

Hollywood magazin portalı E! News sitesinin haberine göre, pop star Rihanna ile oyuncu Leonardo DiCaprio, Los Angeles Playboy Mansion'daki bir doğum günü partisinde tanışarak yakınlaştı.

Ünlü tasarımcı Nikki Erwin'in 30'uncu doğum günü partisine katılanlar arasında Paris Hilton, Hilary Duff, 50 Cent, Naomi Campbell, Tom Hardy, Pamela Anderson, Tobey Maguire gibi ünlü isimler vardı.

Adını gizleyen bir kaynak TMZ'ye, Rihanna ile DiCaprio'nun partide öpüştüklerini söyledi.

Söylentilere göre gece boyunca birlikte eğlenen ikili, bakışlara aldırmadan dans edip eğlendi.

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Leonardo DicaprioRihannasevgiliNikki Erwin

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