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Leonardo DiCaprio, hayranlarının uzattığı kağıtları karalayıp yoluna devam etti

DiCaprio'nun tavrı, sosyal medyada eleştiri konusu oldu

19 Kasım 2016 23:21

Evsizlerle ilgili bir sosyal sorumluluk projesi için İskoçya’nın başkenti Edinburg’a giden Leonardo DiCaprio, kendisini saatlerce bekleyen hayranlarının uzattığı kağıtlara imza yerine çizik attığı fark edilince, sosyal medyada eleştirildi. DiCaprio'nun kendisine uzatılan kağıtları karalayıp yoluna devam ettiği görüldü.

NTV'de yer alan habere göre ilk kez ziyaret ettiği İskoçya'da büyük ilgi gören 42 yaşındaki DiCaprio, hayranları tarafından soğuk ve yağmurlu havaya rağmen uzun süre yemek yediği restoranın önünde beklendi.

DiCaprio, öğle yemeği yediği mekanın çıkışında kendisini bekleyenlerin imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Ancak ünlü oyuncunun attığı imzalar çok konuşuldu.

Leonardo DiCaprio 20 yıllık şöhreti boyunca imza dağıtmaktan sıkılmış olacak ki uzatılan kağıtları karalayıp yoluna devam etti.

Kağıtları karamakla yetinen aktör, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

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