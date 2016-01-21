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Ekonomi

Leonardo DiCaprio: Açgözlülüğe daha fazla göz yumamayız, artık yeter!

“Geleceğimiz için petrol endüstrisinin açgözlülüğüne daha fazla göz yumamayız”

21 Ocak 2016 11:17

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında verilen "Kristal Ödüller" sahiplerini buldu. 22 yıldır verilen ödüller bu yıl ünlü oyuncular Leonardo DiCaprioYeo Chensanatçı Olafur Eliasson ve müzisyen will.i.am'e verildi. DiCaprio yaptığı konuşmada petrol endüstrisinin aç gözlüğü olduğunu belirtirken "Buna daha fazla göz yumamayız. Artık yeter! Dünya bundan daha iyisini biliyor, bizler daha iyisini biliyoruz" dedi.

Çevre ve iklim değişikliği üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüllendirilen Leonardo Leonardo DiCaprio, yaptığı konuşma şöyle:

"Geleceğimiz için petrol endüstrisinin açgözlülüğüne daha fazla göz yumamayız. Artık yeter! Dünya bundan daha iyisini biliyor, bizler daha iyisini biliyoruz. Geçen ay dünya liderleri Paris'te karbon emisyonuyla ilgili tarihi bir anlaşmaya imza attılar. Bu daha ilk aşama ama geleceğimiz için verdiğimiz kavgada zafere uzun bir yolumuz var. Bu süreçte değişim için gereken bağlılığa ve beceriye sahip olmalıyız."

Ünlü sanatçı, 1988'de kurduğu Leonardo DiCaprio Vakfı'nda nesli tükenen canlılar ve iklim değişikliği konularında çalışmış, Birleşmiş Milletler'le yaptığı projelerle çevreyi tüm canlılar için daha yaşanabilir hale getirmeyi hedefleyen görevlerde yer almıştı.

Sanatçı Olafur Eliasson, toplumun iç içe olmasında önderlik ettiği için; müzisyen will.i.am, imkanı olmayanlara eğitim fırsatları yarattığı için; oyuncu Yeo Chen de mülteci krizi konusunda farkındalık yarattığı için ödüle layık görüldü. 

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